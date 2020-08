De Tribune blikt vooruit op Tour: "Dumoulin gaat dwars door de slag rijden"

"Kruijswijk had het moeilijkst Tour kunnen winnen"

Als Jumbo-Visma dit jaar de Ronde van Frankrijk wint, zal dat niet met Steven Kruijswijk zijn. De nummer 3 van vorig jaar ligt in de lappenmand na een valpartij in de Dauphiné.

"Kruijswijk is een hele goeie renner, ze hadden er hem in de finale graag bijgehad", weet Thijs Zonneveld, "maar hij had het wel het moeilijkst gehad om de Tour te winnen. Roglic of Dumoulin beschikken over extra wapens om de concurrentie knock-out te slaan."

Michel Wuyts: "Kruijswijk zou evolueren naar een soort van superknecht, de beste helper die er überhaupt te vinden is."

"Alle respect voor Kruijswijk, maar vorig jaar heeft hij geen trap gegeven in de Tour. Dankzij Laurens De Plus is hij op het podium geëindigd, want bij momenten zat de Nederlander flink in de problemen."

"Ook in de Dauphiné heb ik hem nauwelijks werk zien opknappen. Neen, voor mij stond Kruijswijk niet naast Roglic of Dumoulin. Van 3 gelijkwaardige kopmannen was geen sprake."