VIDEO: Van "never give up" in Cercle tot een save van de KVO-mascotte

Speeldag 27 in de Jupiler Pro League stond weer bol van de opmerkelijkheden. In Cercle zagen we de positivo in voorzitter Vincent Goemaere, in Oostende pakte de mascotte uit met een knappe save en verder op de Belgische velden was het enkele keren "net niet" in de zone van de waarheid. Bekijk hier de opvallendjes van het afgelopen voetbalweekend.

De positivo in Cercle-voorzitter Goemaere

Met hun zege in Moeskroen zette Cercle Brugge een nieuwe stap richting behoud. De euforie bij de meegereisde aanhang was dan ook enorm. Ook voorzitter Vincent Goemaere deelde na de wedstrijd in de feestvreugde. Hij droeg een t-shirt met het opschrift "never give up", een motto dat de Cercle-spelers in Moeskroen alvast leken te behartigen.

KVO-mascotte Kalle met de save van het weekend

KV Oostende en Zulte Waregem verdeelden zaterdagavond de buit in de Versluys Arena. Een resultaat waar geen van beide ploegen tevreden mee kon zijn: Essevee ziet play-off 1 ontsnappen terwijl de degradatiezorgen bij Oostende alsmaar toenemen. De fans in Oostende konden zich tijdens de wedstrijd wel opwarmen aan mascotte Kalle, die uitpakte met een knappe save op een vrije trap van Dompé.

Pjaca's schot vindt tweemaal de paal op zijn weg

Voor enkele spelers was het afgelopen weekend net niet. Pjaca, die voor Anderlecht al de 3-0 had gescoord tegen Eupen, zag zijn tweede doelpunt van de avond via Eupen-doelman De Wolf en de twee doelpalen opnieuw het veld in stuiten.

Genk-doelman Didillon komt met de schrik vrij

In Kortrijk boekte Racing Genk een gevleide maar broodnodige zege in de strijd om play-off 1. Zeven minuten voor tijd was het echter nog bijna 1-1, toen de achteruitlopende Didillon een kopbal van Moffi maar centimeters voor zijn doellijn kon houden. Het angstzweet brak de doelman van Genk al uit.

Wiegel kopt de bal bijna in eigen doel

Voor Waasland-Beveren was het een dramatische zaterdagavond. De Waaslanders gingen met 4-0 de boot in tegen KV Mechelen en namen de rode lantaarn over van Cercle Brugge, dat wel kon winnen in Moeskroen. Beveren-verdediger Wiegel zorgde ei zo na voor een dieptepunt, maar zag verdedigende kopbal gelukkig langs de juiste kant van de doelpaal in hoekschop verdwijnen.

Sakala wringt een resem kansen de nek om

Kansen bij de vleet in Oostende-Zulte Waregem, maar KVO-spits Fashion Sakala had zaterdag geen zin een doelpunt.

Standard-fan bekogelt Lamkel Zé met een aansteker

Geen speeldag gaat voorbij in de Jupiler Pro League zonder een opvallend bericht rond Lamkel Zé. Dit keer was de Kameroener echter niet zelf de aanstoker. Een Standard-fan wierp goedgemikt een aansteker richting de Antwerp-winger, die het voorwerp vervolgens aan scheidsrechter Verboomen gaf.