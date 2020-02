Vincent Kompany scoort na bijna 15 jaar weer op Anderlecht: "Dat blijft een droom"

"Ik was echt heel blij met mijn goal vanavond. Normaal ben ik ook heel trots als we de nul houden of als ik met een tackle een tegengoal kan vermijden, maar dit was voor mij toch een soort mijlpaal. Ik wou hier graag scoren, voor dit publiek."

Op 10 december 2005 scoorde Kompany zijn laatste goal voor Anderlecht voor zijn vertrek naar het buitenland. Maar zijn laatste goal in het Astridpark dateert van nog langer geleden. Op 22 april 2005 scoorde hij tegen Standard. "Het was een heel ander doelpunt, een schot van buiten de 16. Dat was net na mijn Gouden Schoen, dus al een tijdje geleden."

De goal van vanavond

De goal van bijna 15 jaar geleden

"We hadden het gevoel dat we nog meer konden scoren"

Er stonden bij Anderlecht maar liefst 6 verschillende namen op het scorebord. "Dat hebben we nodig. We hebben dit seizoen al veel matchen gespeeld waarin we dominant waren, met veel balbezit en veel kansen, maar scoren lukte niet. Vandaag vlogen de ballen wel regelmatig binnen."

"We hadden het gevoel dat we nog meer konden scoren. We hadden ons goed voorbereid voor deze partij en dat gaan we de komende matchen ook doen. Ik hoop dat het nu genieten wordt. We hebben altijd de bal, zetten hoog druk, creëren veel kansen, ... We moeten onszelf geen druk opleggen, maar gewoon in de 16 komen en afwerken."

"We staan niet op deze plaats omdat we slecht gespeeld hebben tegen Gent, Genk of Club Brugge. Wel omdat we tegen ploegen als Waasland-Beveren en Cercle Brugge niet snel genoeg konden scoren."