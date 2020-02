Betrapt! Videoref Bram Van Driessche moffelt snel zijn smartphone weg

Net voor de tweede helft begon in Gent-STVV kregen de kijkers een beeld te zien van de VAR. Op dat beeld is te zien hoe Bram Van Driessche iets aan het lezen is op zijn smartphone, terwijl zijn assistent zijn laptop gebruikt.

Wanneer de twee merken dat ze in beeld zijn, laten ze de smartphone en laptop snel verdwijnen. Vorig seizoen werd beslist dat de videoref en de vierde scheidsrechter contact mogen hebben via een telefoon als de andere communicatieverbindingen niet werken. Maar de smartphone gebruiken om iets te lezen op internet is nog iets anders.