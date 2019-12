Liverpool plukt Minamino voor een prikje weg bij Salzburg: "Een droom"

In de schaduw van steraanvaller Erling Braut Håland was ook Takumi Minamino bezig aan een ijzersterk seizoen bij RB Salzburg. De Japanner was tot dusver goed voor 9 goals en 11 assists in 22 wedstrijden.

Met Salzburg speelde Minamino onlangs in de Champions League nog twee keer tegen Liverpool, want de twee clubs zaten in de groepsfase in dezelfde poule. Op Anfield scoorde de flankaanvaller één keer in de 4-3-nederlaag van Salzburg. Ook tegen Racing Genk trof hij één keer raak.

Daarmee had Liverpool blijkbaar genoeg gezien, want de leider in de Premier League heeft de Japanner nu losgeweekt bij Salzburg. Daarvoor hoefden de Reds niet eens bijzonder diep in de geldbuidel te tasten, want Minamino had een relatief bescheiden afkoopsom van 8,5 miljoen euro.

"Het was een droom om een Liverpool-speler te worden", zegt Minamino. "Het was een van mijn doelen om in de Premier League te spelen. Van de wedstrijden tegen Liverpool leerde ik dat dit team zo'n hoog niveau qua techniek en intensiteit haalt. Het is mijn doel de Premier League en de Champions League te winnen en belangrijke bijdrages te leveren aan het team."

Coach Jürgen Klopp: "Dit is een geweldige aanwinst, wij zijn ontzettend blij met Takumi. Ik hoef zijn kwaliteiten niet allemaal op te sommen, dat hebben onze fans onlangs met hun eigen ogen kunnen zien."