Wijnants: "Mirakelman Brys had nauwelijks nog contact met Japanse bazen sinds zomer"

Maar goed, de Japanse top was weken geleden al van plan om Brys buiten te zetten. Dat hebben we al vaak gezegd. Maar ja, toen haalde Brys toch wel per ongeluk zeker 7 op 9 en toen konden ze hem niet buitengooien. Nu waren de redenen die ik net opsomde de stok om te slaan en is het maar zo logisch als wat dat hij buitenligt.

En wat misschien niemand weet is dat de technisch directeur van Sint-Truiden, Andre Pinto, al weken niet meer met Brys heeft gesproken. Wie kent die man overigens? Ik heb bijvoorbeeld nog nooit met die man gesproken en ik kom toch heel vaak op Sint-Truiden. Hij stuurde na verloop van tijd Brys enkel wat sms'jes en heeft ook aangedrongen om bepaalde spelers in de ploeg te zetten. Als je dat soort dingen hoort, dan weet je dat je niet verder kan.

Uiteraard was ik niet verrast door het ontslag . Ik had er enkele weken geleden nog over gepraat. Maar misschien nog wel dat het gisteren zo snel is gegaan. Maar goed: zondag zijn de boeken eigenlijk toegegaan, toen Brys na de nederlaag tegen Charleroi zei: "Ik heb de situatie waarin we zitten, niet zelf gecreëerd." Je hebt ook de fans, die zijn beginnen te roepen: "Brys buiten!" Het gesprek van Brys met Genk werd openbaar gemaakt.

"Nauwelijks contact meer met Japanse bazen sinds de zomer"

Of het bestuur in een spagaat staat tussen de sportieve prestaties en de roep uit Japan? Er is geen bestuur in Sint-Truiden. Er zijn alleen bazen en dat zijn Japanners, met alle respect voor voorzitter David Meekers, een Truienaar die daar wat tussenin zit en met de buitenwereld en de Pro League wat contact probeert te blijven houden.

Maar de beslissingen worden in het Japans genomen. Daar begrijpt niemand iets van. Misschien moet iedereen in Sint-Truiden dringend echt heel goed Japans leren om met hen te praten. Maar goed, zij zijn de baas.

Kijk, er is de voorbije tijd nauwelijks overleg met die bazen geweest. Er was bijna geen contact meer sinds de zomer. Laat mij eens een logische werksituatie uitleggen. Je stelt als baas een belangrijke werknemer aan. Dat is Brys toch. Die geeft erg goed leiding, die levert fantastisch werk, daar is iedereen het over eens. En vervolgens verdwijnen er een aantal sterke elementen uit die groep. Die moeten vervangen worden. Is het dan te veel gevraagd om goed overleg te plegen met die man die zo goed werk heeft geleverd? Neen toch, zou ik denken. Dat is er allemaal niet gebeurd.

Ik heb in het begin van het seizoen al gezegd dat de Japanners onprofessioneel werkten. Ik mag 1 voorbeeld geven: STVV heeft een verdediger (Tomiyasu) voor 9 miljoen euro verkocht. Dat is fantastisch voor een middenmoter die Sint-Truiden is. Maar ze hebben geen enkele verdediger gekocht. Ze hebben alleen buitenspelers en jongens voor op de positie 6 gekocht. Dan kan je toch de vraag stellen hoe professioneel je bezig bent.

Ze wilden ook dat Brys met 4 verdedigers ging spelen, maar hij heeft er geen. Ik wens de opvolger van Brys zaterdag in Genk veel succes, want er zijn geen verdedigers. Het loopt langs alle kanten fout.