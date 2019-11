LIVE: De laatste dans van deze speeldag komt van STVV en Charleroi

Fase per fase

Fase per fase

56' tweede helft, minuut 56. Gholizadeh kan STVV pijn doen op de tegenaanval, maar loopt zich vast bij Mmaee. Laat Charleroi de Limburgers nog even in leven? Gholizadeh kan STVV pijn doen op de tegenaanval, maar loopt zich vast bij Mmaee. Laat Charleroi de Limburgers nog even in leven?

52' tweede helft, minuut 52. Kans na kans nu voor Charleroi. Rezaei kan een doorgekopte hoekschop afronden, maar kopt volledig vrijstaand naast. Sint-Truiden staat erbij en kijkt ernaar. . Kans na kans nu voor Charleroi. Rezaei kan een doorgekopte hoekschop afronden, maar kopt volledig vrijstaand naast. Sint-Truiden staat erbij en kijkt ernaar.

51' tweede helft, minuut 51. STVV is helemaal van slag. De voorsprong is verdiend voor Charleroi, dat uitstekend uit de startblokken is geschoten. De bezoekers ruiken bloed, maar het puntertje van Bruno wordt gered door Schmidt. . STVV is helemaal van slag De voorsprong is verdiend voor Charleroi, dat uitstekend uit de startblokken is geschoten. De bezoekers ruiken bloed, maar het puntertje van Bruno wordt gered door Schmidt.

50' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 50 door Ali Gholizadeh van Charleroi. 0, 1. goal STVV Charleroi 0 1

49' tweede helft, minuut 49. Dan toch de 0-1! De druk van Charleroi houdt aan en loont. Gholizadeh viseert de korte hoek en verschalkt met zijn linker Schmidt. De bal leek niet onhoudbaar, maar de lichte deviatie van Colombatto laat de doelman van STVV zonder clean sheet achter. . Dan toch de 0-1! De druk van Charleroi houdt aan en loont. Gholizadeh viseert de korte hoek en verschalkt met zijn linker Schmidt. De bal leek niet onhoudbaar, maar de lichte deviatie van Colombatto laat de doelman van STVV zonder clean sheet achter.

48' tweede helft, minuut 48. Daar is de volgende uitbraak van Charleroi. Ook Bruno kan Schmidt niet tot een parade verleiden, want ook hij trapt naast. Een bal tegen de paal en de lat hebben we al gehad, maar de ballen tussen de palen zijn zo schaars. Daar is de volgende uitbraak van Charleroi. Ook Bruno kan Schmidt niet tot een parade verleiden, want ook hij trapt naast. Een bal tegen de paal en de lat hebben we al gehad, maar de ballen tussen de palen zijn zo schaars.

48' tweede helft, minuut 48. Bij STVV doen ze de poort voor de neus van Rezaei niet dicht. De spits legt zelf aan, maar trapt iets te wild over. Hier zat meer in. . Bij STVV doen ze de poort voor de neus van Rezaei niet dicht. De spits legt zelf aan, maar trapt iets te wild over. Hier zat meer in.

46' tweede helft, minuut 46. De tweede helft is op gang gefloten. Wie heeft inspiratie gevonden in de kleedkamer? STVV moet wat meer een vuist kunnen maken, Charleroi mag het gaspedaal ook wat dieper indrukken. . De tweede helft is op gang gefloten. Wie heeft inspiratie gevonden in de kleedkamer? STVV moet wat meer een vuist kunnen maken, Charleroi mag het gaspedaal ook wat dieper indrukken.

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

45+1' eerste helft, minuut 46. Rust. Charleroi was in een matige eerste helft de beste ploeg, maar moet voorlopig tevreden zijn met 0-0 op het scorebord. Het had twee keer pech bij de afwerking: Morioka en Ilaimaharitra trapten tegen het doelkader. Rust Charleroi was in een matige eerste helft de beste ploeg, maar moet voorlopig tevreden zijn met 0-0 op het scorebord. Het had twee keer pech bij de afwerking: Morioka en Ilaimaharitra trapten tegen het doelkader.

45' eerste helft, minuut 45. We krijgen één minuutje extra tijd. We krijgen één minuutje extra tijd.

44' eerste helft, minuut 44. Ilaimaharitra denkt nog terug aan zijn poging van enkele minuten geleden. Met links probeert hij het nog eens, maar dit is een regelrechte afzwaaier. . Ilaimaharitra denkt nog terug aan zijn poging van enkele minuten geleden. Met links probeert hij het nog eens, maar dit is een regelrechte afzwaaier.

43' eerste helft, minuut 43. Charleroi toont op het kunstgras wel meer kwaliteit, maar ook de aanvalsgolven van de bezoekers stralen te weinig vertrouwen uit. STVV beseft dat het al twee keer ontsnapt is en heeft de gordel nog wat strakker aangespannen. . Charleroi toont op het kunstgras wel meer kwaliteit, maar ook de aanvalsgolven van de bezoekers stralen te weinig vertrouwen uit. STVV beseft dat het al twee keer ontsnapt is en heeft de gordel nog wat strakker aangespannen.

39' eerste helft, minuut 39. Nog ruim 5 minuten tot de pauze. Charleroi probeert de match weer in handen te nemen. Het mag ook het meest aanspraak maken op een doelpunt, want het werd al twee keer afgestopt door het doelhout. . Nog ruim 5 minuten tot de pauze. Charleroi probeert de match weer in handen te nemen. Het mag ook het meest aanspraak maken op een doelpunt, want het werd al twee keer afgestopt door het doelhout.

37' eerste helft, minuut 37. Lat en geen goal! We schieten plots wakker! Ilaimaharitra schudt een fenomenale streep uit zijn rechter, maar de bal spat uiteen op de lat. Bruno kopt de rebound wel binnen, maar de 0-1 wordt terecht afgekeurd voor buitenspel. Lat en geen goal! We schieten plots wakker! Ilaimaharitra schudt een fenomenale streep uit zijn rechter, maar de bal spat uiteen op de lat. Bruno kopt de rebound wel binnen, maar de 0-1 wordt terecht afgekeurd voor buitenspel.

35' Gele kaart voor Pol García van STVV tijdens eerste helft, minuut 35 Pol García STVV

34' eerste helft, minuut 34. We zien heel veel slordigheden. Er gebeurt weinig. . Stef Wijnants op Radio 1. We zien heel veel slordigheden. Er gebeurt weinig. Stef Wijnants op Radio 1

33' eerste helft, minuut 33. Rezaei ziet hoe Bruno in de ruimte duikt. Hij moet het alleen doen en schuift de bal voorlangs. Ook deze kans vliegt niet in het kader. . Rezaei ziet hoe Bruno in de ruimte duikt. Hij moet het alleen doen en schuift de bal voorlangs. Ook deze kans vliegt niet in het kader.

32' eerste helft, minuut 32. Goeie kans voor STVV. Eindelijk nog eens wat opwinding. Een voorzet belandt voor de rechter van Sankhon, die met links uithaalt: net naast. Sint-Truiden heeft het evenwicht duidelijk hersteld. . Goeie kans voor STVV Eindelijk nog eens wat opwinding. Een voorzet belandt voor de rechter van Sankhon, die met links uithaalt: net naast. Sint-Truiden heeft het evenwicht duidelijk hersteld.

28' eerste helft, minuut 28. We naderen het einde van het eerste halfuur en het mag allemaal een beetje meer zijn. Charleroi zakt in, STVV heeft het lastig om tot aan de zestien van Penneteau te geraken. . We naderen het einde van het eerste halfuur en het mag allemaal een beetje meer zijn. Charleroi zakt in, STVV heeft het lastig om tot aan de zestien van Penneteau te geraken.

24' eerste helft, minuut 24. De rollen worden nu even omgedraaid, want STVV laat de bal goed van voet tot voet gaan. De thuisploeg zoekt draaischijf De Bruyn, maar hij zit voorlopig niet in de match. . De rollen worden nu even omgedraaid, want STVV laat de bal goed van voet tot voet gaan. De thuisploeg zoekt draaischijf De Bruyn, maar hij zit voorlopig niet in de match.

20' eerste helft, minuut 20.

20' eerste helft, minuut 20. Morioka tegen de paal. Na 20 minuten komt Charleroi dicht bij het openingsdoelpunt. Morioka wordt niet aangevallen en legt de bal met zijn rechter tegen de paal. Ook de herneming levert niets op. Morioka tegen de paal Na 20 minuten komt Charleroi dicht bij het openingsdoelpunt. Morioka wordt niet aangevallen en legt de bal met zijn rechter tegen de paal. Ook de herneming levert niets op.

19' eerste helft, minuut 19. Charleroi is zeker de bedrijvigste ploeg. Echte kansen zijn er nog niet geweest. . Stef Wijnants op Radio 1. Charleroi is zeker de bedrijvigste ploeg. Echte kansen zijn er nog niet geweest. Stef Wijnants op Radio 1

17' eerste helft, minuut 17. Het spel is in handen van Charleroi, dat nu al een tijdje geen gat meer heeft gevonden in de Limburgse organisatie. De thuisploeg loert op de tegenstoot en is al een paar keer dreigend geweest. . Het spel is in handen van Charleroi, dat nu al een tijdje geen gat meer heeft gevonden in de Limburgse organisatie. De thuisploeg loert op de tegenstoot en is al een paar keer dreigend geweest.

14' eerste helft, minuut 14. Foutje Penneteau . Op de counter is Sint-Truiden gevaarlijk. Penneteau laat een voorzet van Botaka glippen, maar Colombatto straft het foutje aan het halve maantje niet af. Foutje Penneteau Op de counter is Sint-Truiden gevaarlijk. Penneteau laat een voorzet van Botaka glippen, maar Colombatto straft het foutje aan het halve maantje niet af.

12' eerste helft, minuut 12. Goeie aanval van STVV. Suzuki kopt tegen Nurio aan en ziet de bal naast het doel hobbelen. Ook hier wordt gesmeekt om een strafschop, maar ook hier volgt de VAR het oordeel van de ref. . Goeie aanval van STVV. Suzuki kopt tegen Nurio aan en ziet de bal naast het doel hobbelen. Ook hier wordt gesmeekt om een strafschop, maar ook hier volgt de VAR het oordeel van de ref.

9' eerste helft, minuut 9.

8' eerste helft, minuut 8. Geen strafschop. Bij Charleroi willen ze een penalty. Sankhon is te laks en loopt Fall dan lichtjes aan in de zestien. De scheidsrechter ziet er geen graten in en ook de VAR corrigeert niet. De STVV-verdediger ontsnapt toch een beetje. . Geen strafschop Bij Charleroi willen ze een penalty. Sankhon is te laks en loopt Fall dan lichtjes aan in de zestien. De scheidsrechter ziet er geen graten in en ook de VAR corrigeert niet. De STVV-verdediger ontsnapt toch een beetje.

6' eerste helft, minuut 6. Charleroi probeert STVV vast te zetten. Fall zet de bal richting het penaltypunt, waar het hakje van Rezaei niemand bereikt. . Charleroi probeert STVV vast te zetten. Fall zet de bal richting het penaltypunt, waar het hakje van Rezaei niemand bereikt.

2' eerste helft, minuut 2. De thuisploeg won eind september met 0-3 in Charleroi, maar begint nu schoorvoetend aan de wedstrijd. Er is niet meteen veel drang naar voren te bespeuren. . De thuisploeg won eind september met 0-3 in Charleroi, maar begint nu schoorvoetend aan de wedstrijd. Er is niet meteen veel drang naar voren te bespeuren.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. We zijn begonnen aan de wedstrijd op Stayen. Charleroi heeft voor de interlandpauze een goeie reeks neergezet. Kan het die vormcurve ook na de onderbreking aanhouden? . Aftrap We zijn begonnen aan de wedstrijd op Stayen. Charleroi heeft voor de interlandpauze een goeie reeks neergezet. Kan het die vormcurve ook na de onderbreking aanhouden?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

19:49 vooraf, 19 uur 49. Dat ik met Racing Genk onderhandeld heb? Als men je uitnodigt, dan praat je. Dat lijkt me ook verstandig. Er waren twee breekpunten: de commotie rond de overgang naar een provincie- en reeksgenoot en Genk had zelf al een technische staf. Of ik een reactie van de STVV-supporters vrees? Zij mogen reageren. Als er een opportuniteit van een topclub komt, dan moet je altijd luisteren. . Marc Brys (coach STVV). Dat ik met Racing Genk onderhandeld heb? Als men je uitnodigt, dan praat je. Dat lijkt me ook verstandig. Er waren twee breekpunten: de commotie rond de overgang naar een provincie- en reeksgenoot en Genk had zelf al een technische staf. Of ik een reactie van de STVV-supporters vrees? Zij mogen reageren. Als er een opportuniteit van een topclub komt, dan moet je altijd luisteren. Marc Brys (coach STVV)

19:47 vooraf, 19 uur 47. Het wordt uiteraard een moeilijke wedstrijd. Charleroi is krachtig en snel en staat terecht op de rand van de top 6. Daar hebben we respect voor. . Marc Brys (coach STVV). Het wordt uiteraard een moeilijke wedstrijd. Charleroi is krachtig en snel en staat terecht op de rand van de top 6. Daar hebben we respect voor. Marc Brys (coach STVV)

19:40 vooraf, 19 uur 40. Opstellingen. Bij de thuisploeg is De Ridder bankzitter, bij de bezoekers zijn er enkele verschuivingen. Hendrickx, Nicholson en Diagne verhuizen naar de bank. Busi, Fall en Ilaimaharitra (terug uit schorsing) zijn er bij vanaf de eerste seconde. Opstellingen Bij de thuisploeg is De Ridder bankzitter, bij de bezoekers zijn er enkele verschuivingen. Hendrickx, Nicholson en Diagne verhuizen naar de bank. Busi, Fall en Ilaimaharitra (terug uit schorsing) zijn er bij vanaf de eerste seconde.

18:21 vooraf, 18 uur 21. STVV-Charleroi. STVV-Charleroi is de laatste affiche van de 16e speeldag. De thuisploeg staat 11e met 18 punten, de bezoekers staan 7e met 25 eenheden. Wie doet vanavond de beste zaak? Op deze pagina houden we u op de hoogte. . STVV-Charleroi STVV-Charleroi is de laatste affiche van de 16e speeldag. De thuisploeg staat 11e met 18 punten, de bezoekers staan 7e met 25 eenheden. Wie doet vanavond de beste zaak? Op deze pagina houden we u op de hoogte.

18:21 - Vooraf Vooraf, 18 uur 21

Opstelling STVV. Daniel Schmidt, Ibrahima Sankhon, Samy Mmaee, Pol García, Jordan Botaka, Samuel Asamoah, Alexandre de Bruyn, Allan Sousa, Santiago Colombatto, Yohan Boli, Yuma Suzuki Opstelling STVV Yuma Suzuki, Yohan Boli, Santiago Colombatto, Allan Sousa, Alexandre de Bruyn, Samuel Asamoah, Jordan Botaka, Pol García, Samy Mmaee, Ibrahima Sankhon, Daniel Schmidt

Opstelling Charleroi. Nicolas Penneteau, Maxime Busi, Dorian Dessoleil, Steeven Willems, Núrio, Marco Ilaimaharitra, Ryota Morioka, Massimo Bruno, Mamadou Fall, Ali Gholizadeh, Kaveh Rezaei Opstelling Charleroi Kaveh Rezaei, Ali Gholizadeh, Mamadou Fall, Massimo Bruno, Ryota Morioka, Marco Ilaimaharitra, Núrio, Steeven Willems, Dorian Dessoleil, Maxime Busi, Nicolas Penneteau