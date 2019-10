Advocaat schrikt na eerste training: "Het is een stille groep"

"Het mag best wel wat actiever"

"Hadden ze dat wel gedaan, dan had mijn voorganger waarschijnlijk niet hoeven te vertrekken. Het begint in een wedstrijd met het winnen van een duel als je de bal wilt hebben. Bij de nederlaag tegen Ajax heb ik dat niet gezien."

"Het mag wat mij betreft best wel wat actiever. Zeg eens wat tegen elkaar als het niet goed gaat. Maar waarschijnlijk is dat, om een vervelend woord te gebruiken, een 'proces'. Ik ben er wel van geschrokken."

Dick Advocaat heeft zijn eerste training bij Feyenoord achter de rug. "Het is een beetje een stille groep", vertelde de ex-bondscoach van de Rode Duivels over de kennismaking met zijn kern.

"Neen, ik zat niet de hele dag bij de telefoon"

Dick Advocaat is intussen 72, maar "pensioen" staat blijkbaar niet in zijn woordenboek. "Ik verveelde me niet hoor", vertelde hij over zijn zoveelste terugkeer op het hoogste niveau.

"Ik was er ook nog maar een paar maanden uit. Maar neen, ik zat niet de hele dag bij de telefoon. Anders was ik wel eerder ergens begonnen. Bovendien was het buitenland taboe."

"Bij Utrecht ben ik er vorig jaar ingestapt omdat ik dacht een selectie aan te treffen die bovenin kon meedraaien. Dat denk ik nu weer. Het doel van Feyenoord dit seizoen is Europees voetbal halen. Dat kan deze groep best."