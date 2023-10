Heymans opent z'n ketchupfles en schuift met Charleroi amateurclub Thes opzij

clock 22:06 einde, 22 uur 06. 0-3. Charleroi gaat een ronde verder in de Croky Cup. Ondanks de vele wissels kwamen er geen minuten bij. De zege was dan ook al binnen voor Charleroi na een vurig begin van de tweede helft. Rogelj en Heymans maakten er snel 0-3 van. Voor de rust was er al de 0-1 van Badji. Maar Thes Sport kan wel met een goed gevoel naar de competitiematch tegen die andere ploeg uit Charleroi. De amateurclub verzamelden zeker wat kansjes, maar het niveauverschil was uiteindelijk toch te groot. . 0-3 Charleroi gaat een ronde verder in de Croky Cup. Ondanks de vele wissels kwamen er geen minuten bij. De zege was dan ook al binnen voor Charleroi na een vurig begin van de tweede helft. Rogelj en Heymans maakten er snel 0-3 van. Voor de rust was er al de 0-1 van Badji.

Maar Thes Sport kan wel met een goed gevoel naar de competitiematch tegen die andere ploeg uit Charleroi. De amateurclub verzamelden zeker wat kansjes, maar het niveauverschil was uiteindelijk toch te groot.

clock 90+2' tweede helft tweede helft, minuut 92 match afgelopen

clock 78' tweede helft, minuut 78. Nog een hoopje wissels bij de bezoekers. Boukamir, Monticelli en Sylla komen het veld op en Andreou, Dragsnes en Badji gaan rusten. . Nog een hoopje wissels bij de bezoekers. Boukamir, Monticelli en Sylla komen het veld op en Andreou, Dragsnes en Badji gaan rusten.

clock 73' tweede helft, minuut 73. En nog eens een warm standje voor de goal van Koffi. Ook Mehanovic treft het kader. . En nog eens een warm standje voor de goal van Koffi. Ook Mehanovic treft het kader.

clock 68' Bijna Thes. De thuisploeg verdient eigenlijk wel een doelpunt. Een eerredder. En die goal komt er ook bijna want Naqqadi schiet vanaf zo'n 20 meter op de lat. Daarna is er nog een kansje voor Mehanovic, maar hij kopt over. . tweede helft, minuut 68. shot on goalpost Bijna Thes De thuisploeg verdient eigenlijk wel een doelpunt. Een eerredder. En die goal komt er ook bijna want Naqqadi schiet vanaf zo'n 20 meter op de lat.

Daarna is er nog een kansje voor Mehanovic, maar hij kopt over.

clock 67' tweede helft, minuut 67.

clock 64' tweede helft, minuut 64. Mazzu kan bij een geruststellende voorsprong een eerste keer wisselen. Dabbagh gaat naar de kant en Bernier komt in zijn plaats. . Mazzu kan bij een geruststellende voorsprong een eerste keer wisselen. Dabbagh gaat naar de kant en Bernier komt in zijn plaats.

clock 60' tweede helft, minuut 60.

clock 56' tweede helft, minuut 56. De ketchupfles van Heymans! Felice Mazzu heeft zijn ploeg op scherp gezet tijdens de pauze, dat is duidelijk. Want meteen na de 0-2 is daar al de 0-3. En het is de verlossende goal voor Daan Heymans. Hij maakt het af op een voorzet vanop links van Dabbagh. Heymans neemt de bal in een tijd mooi op de slof. Het is zijn eerste doelpunt van het seizoen. En luisteraars van 90 minutes zullen weten dat het hem deugd zal doen. . De ketchupfles van Heymans! Felice Mazzu heeft zijn ploeg op scherp gezet tijdens de pauze, dat is duidelijk. Want meteen na de 0-2 is daar al de 0-3.

En het is de verlossende goal voor Daan Heymans. Hij maakt het af op een voorzet vanop links van Dabbagh. Heymans neemt de bal in een tijd mooi op de slof.

Het is zijn eerste doelpunt van het seizoen. En luisteraars van 90 minutes zullen weten dat het hem deugd zal doen.

clock 53' tweede helft, minuut 53. Charleroi-fans zorgen voor flinke rookontwikkeling. Charleroi-fans zorgen voor flinke rookontwikkeling

clock 53' tweede helft, minuut 53.

clock 52' tweede helft, minuut 52. Zo'n rookbom is misschien prima in een groot stadion, maar hier niet. Niemand op de tribune heeft de eerste 5, 6, 7 minuten gezien. Het was zelfs een beetje vluchten voor de rook. De geur was ook niet te houden. Jeroen Van Der Loop, Sporza Radio. Zo'n rookbom is misschien prima in een groot stadion, maar hier niet. Niemand op de tribune heeft de eerste 5, 6, 7 minuten gezien. Het was zelfs een beetje vluchten voor de rook. De geur was ook niet te houden. Jeroen Van Der Loop, Sporza Radio

clock 51' tweede helft, minuut 51. Dan toch 0-2. Het rook is net op tijd verdwenen en zo pikken we het tweede doelpunt van de Zebra's mee. Rogelj wordt vrijgespeeld aan de rechterkant en schuift de 0-2 voorbij doelman Herbots. De buit lijkt zo wel binnen voor de bezoekers. . Dan toch 0-2 Het rook is net op tijd verdwenen en zo pikken we het tweede doelpunt van de Zebra's mee. Rogelj wordt vrijgespeeld aan de rechterkant en schuift de 0-2 voorbij doelman Herbots.

De buit lijkt zo wel binnen voor de bezoekers.

clock 51' tweede helft, minuut 51.

clock 49' tweede helft, minuut 49.

clock 47' tweede helft, minuut 47. Als de rook om ons hoofd is verdwenen... In Tessenderlo moeten de supporters even in hun ogen wrijven want ze zien amper wat er op het veld gebeurt. De reden? Een rookbom van Charleroi. Onnodig. Hopelijk missen we niet te veel spektakel in de tussentijd. . Als de rook om ons hoofd is verdwenen... In Tessenderlo moeten de supporters even in hun ogen wrijven want ze zien amper wat er op het veld gebeurt. De reden? Een rookbom van Charleroi. Onnodig.

Hopelijk missen we niet te veel spektakel in de tussentijd.

clock 46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

clock 45' tweede helft, minuut 45. Bijna meteen 0-2. Charleroi komt met vuur uit de kleedkamer, letterlijk en figuurlijk. Figuurlijk want Dabbagh is meteen heel dichtbij de tweede treffer. Maar ook letterlijk want de bezoekende supporters hullen het stadion in rook. . Bijna meteen 0-2 Charleroi komt met vuur uit de kleedkamer, letterlijk en figuurlijk. Figuurlijk want Dabbagh is meteen heel dichtbij de tweede treffer.

Maar ook letterlijk want de bezoekende supporters hullen het stadion in rook.

clock 42' tweede helft, minuut 42. 2e helft. We zijn weer vertrokken in Thes Sport tegen Charleroi. Kan de amateurclub nog tegenprikken? . 2e helft We zijn weer vertrokken in Thes Sport tegen Charleroi. Kan de amateurclub nog tegenprikken?