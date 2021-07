BLOG: Spelers blijven in hotel, Martinez gaat de Allianz Arena alleen verkennen

Fase per fase

22:18 22 uur 18. Herbeleef de dag van de Duivels. Herbeleef de dag van de Duivels

22:16 22 uur 16. Vandenbempt en Van Gucht blikken vooruit:. Vandenbempt en Van Gucht blikken vooruit:

21:25 Donnarumma met de laatste voorbereidingen. 21 uur 25.

20:52 20 uur 52. Door fileproblemen in München verkennen enkel Witsel en Martinez de Allianz Arena. Door fileproblemen in München verkennen enkel Witsel en Martinez de Allianz Arena

20:50 20 uur 50. Bekijk de persconferentie met Roberto Martinez. Bekijk de persconferentie met Roberto Martinez

20:47 Witsel en Martinez verkennen op hun eentje het veld. 20 uur 47. Witsel en Martinez verkennen op hun eentje het veld Door de fileproblemen moesten Roberto Martinez en Axel Witsel, die de Allianz Arena nochtans al kent, op hun eentje het veld verkennen.

20:47 20 uur 47.

20:22 20 uur 22. Axel Witsel bij Ruben Van Gucht. Axel Witsel bij Ruben Van Gucht

20:13 20 uur 13. Het gaat beter met De Bruyne en Hazard heb ik het gevoel. Ze voelen zich elke dag beter. Of ze kunnen spelen, weten we morgen pas. Axel Witsel op de persconferentie . Het gaat beter met De Bruyne en Hazard heb ik het gevoel. Ze voelen zich elke dag beter. Of ze kunnen spelen, weten we morgen pas. Axel Witsel op de persconferentie

20:13 20 uur 13. Bekijk de persconferentie met Axel Witsel. Bekijk de persconferentie met Axel Witsel

20:12 20 uur 12. Het zal een strijd worden op het middenveld tegen de Italianen, we zijn er klaar voor om die strijd te winnen. Axel Witsel op de persconferentie . Het zal een strijd worden op het middenveld tegen de Italianen, we zijn er klaar voor om die strijd te winnen. Axel Witsel op de persconferentie

20:08 20 uur 08. De vragen van Van Gucht aan Martinez. De vragen van Van Gucht aan Martinez

20:03 20 uur 03. Het zal kort dag zijn voor Eden om klaar te raken. Het gevoel bij Kevin is goed, maar we zullen zien hoe het is met zijn balgevoel. Het zal moeilijk zijn om ze volledig fit te krijgen. Bondscoach Roberto Martinez. Het zal kort dag zijn voor Eden om klaar te raken. Het gevoel bij Kevin is goed, maar we zullen zien hoe het is met zijn balgevoel. Het zal moeilijk zijn om ze volledig fit te krijgen. Bondscoach Roberto Martinez

19:59 19 uur 59. Er zijn nog twijfels over de fitheid van De Bruyne en Hazard. Het is een race tegen de klok. We zullen morgen de knoop moeten doorhakken. Bondscoach Roberto Martinez. Er zijn nog twijfels over de fitheid van De Bruyne en Hazard. Het is een race tegen de klok. We zullen morgen de knoop moeten doorhakken. Bondscoach Roberto Martinez

19:42 19 uur 42. Ruben Van Gucht in het journaal. Ruben Van Gucht in het journaal

19:36 19 uur 36. Fileproblemen in München. Intussen is er ook de bevestiging: de Rode Duivels gaan niet meer naar het stadion vandaag omwille van fileproblemen in München. Bondscoach Roberto Martinez zo veel mogelijk rust gunnen. Martinez en Axel Witsel zullen de verplaatsing naar de Allianz Arena wel nog maken. . Fileproblemen in München Intussen is er ook de bevestiging: de Rode Duivels gaan niet meer naar het stadion vandaag omwille van fileproblemen in München. Bondscoach Roberto Martinez zo veel mogelijk rust gunnen. Martinez en Axel Witsel zullen de verplaatsing naar de Allianz Arena wel nog maken.