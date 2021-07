Italië strooit met lof: "De Bruyne en Hazard? Hoop dat ze spelen"

In de Italiaanse pers is het eveneens al dagenlang dé vraag: spelen Kevin De Bruyne en Eden Hazard? Trainer Roberto Mancini brandt naar eigen zeggen geen kaarsjes dat het duo niet fit geraakt: "Als liefhebber van mooi voetbal hoop ik dat ze gaan spelen. Het zijn twee grote kampioenen", vertelde de coach bij Ruben Van Gucht. "Volgens mij zullen ze er alles aan doen om klaar te zijn."

Naast de twee vraagtekens van de Rode Duivels had Mancini ook lof voor Romelu Lukaku. "Misschien is hij één van de beste spitsen ter wereld op dit moment. We zullen collectief een sterke wedstrijd moeten spelen. Met weinig foutjes, want anders straffen spelers als Lukaku dat af."

Het zal ongetwijfeld een mooie wedstrijd worden. Roberto Mancini

Met België en Italië staan volgens velen de twee best voetballende ploegen van het toernooi tegenover elkaar. Mancini knikt: "Het zal ongetwijfeld een mooie wedstrijd worden. We hebben enorm veel respect voor België. Het is een ploeg gevormd door verschillende kampioenen, met een grote trainer."

Lukaku-bodyguard Giorgio Chiellini: "Romelu heeft stap vooruit gezet"

Wat later verscheen ook Giorgio Chiellini voor de Sporza-microfoon. De Juventus-verdediger wordt morgen de bodyguard van Romelu Lukaku - een tegenstander die hij maar al te goed kent uit de Serie A. "Ik geloof dat Lukaku de laatste 2 jaar nog een stap vooruit heeft gezet", strooide ook Chiellini met lof. "Zeker op vlak van leiderschap en doeltreffendheid. Het is moeilijk op hem te verdedigen door zijn fysieke kracht. Hij is een referentiepunt voor België." "Ik moet toegeven dat ik het de voorbije wedstrijden tegen hem niet makkelijk had", ging Chiellini verder. "Het is onmogelijk om te denken dat je duels van hem kunt winnen. Het is zaak om hem zoveel mogelijk in bedwang te houden."

Dit is een finale avant la lettre. Giorgio Chiellini

Ook Chiellini kreeg de "Wat Als"-vraag over De Bruyne en Hazard voorgeschoteld. "Maar ook zonder hen zal België hetzelfde niveau halen. Als je weet dat de alternatieven Carrasco en Mertens zijn... België heeft veel kwaliteit voorin." "We mogen niet vergeten dat dit een finale avant la lettre is, op basis van wat beide landen tot nog toe laten zien hebben. Zonder daarbij afbreuk te willen doen aan de andere landen. Het zal belangrijk worden om zo weinig mogelijk fouten te maken."