Meer (buitenlandse) pers in Tubeke, "aantal vragen beperken tot 2, aub"

"Gezien we met iets meer zijn dan gebruikelijk gaan we het aantal vragen per journalist beperken tot 2", kondigde Van Loock aan.

Het was woordvoerder Stefan Van Loock die de persconferenties van Youri Tielemans en Dries Mertens gisteren inleidde met de mededeling dat er veel volk was.

Vragen uit Nederland en Frankrijk

Youri Tielemans mocht het als eerste komen uitleggen. De buitenlanders lieten zich niet onbetuigd.

Zo kreeg Tielemans vragen van NOS-reporter Bert Maalderink. Die stelde een vraag die Tielemans niet meteen begreep. "Verklaar je eens nader, want de vraag is onduidelijk", zei Stefan Van Loock.

Daarna nam een journalist van Veronica Inside het woord. "Jan Boskamp is geregeld bij ons te gast. Hij zegt dat jij een soort lieveling bent van Roberto Martinez. Klopt dat? Hoe zie jij dat?"

En als tweede vraag: "Hoe groot was het leedvermaak dat Nederland uitgeschakeld werd op het EK?" Waarna een diplomatisch antwoord van de 24-jarige Tielemans volgde.

Joël Domenighetti zat ook weer in de zaal. De redactiechef van de Franse sportkrant L'Equipe wilde van Tielemans weten of België lessen getrokken had uit het WK van 2018 en of België nu even klinisch speelt als Frankrijk.

Een reporter van The Times Scotland peilde naar de kwaliteiten van Shaun Maloney, de Schotse assistent-coach van Roberto Martinez in de Belgische staf.