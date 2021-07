De koptelefoon voor Mertens: "Juliette! Italiaans volkslied! Mijn taxichauffeur!"

Audiofragment 1

Mertens: "Een blaffende hond! Juliette!"



Van Gucht: "Heb je je familie al gezien tijdens het EK?"



Mertens: "Kat (zijn vrouw, red) is hier voor onze openingsmatch geweest tijdens een persconferentie. Verkleed als Russische journaliste." "Ik had het niet door. Ik heb haar niet kunnen vastnemen. Daar ben ik nog altijd boos over." "Of ik familie gezien heb voor de match tegen Portugal? Dat is privé. Daar kan ik niks over zeggen. Mijn excuses." Van Gucht: "Heb je jouw huwelijksverjaardag gevierd?" Mertens: "Ik heb een mooi cadeau van mijn vrouw gekregen, voor de rest heb ik niks gedaan. Ik heb wel de match gevierd (de zege tegen Portugal, red). Kon niet beter."



Mertens: "Het Italiaanse volkslied! Ik ken de tekst. Ik woon er al 8 jaar, he." "Italië is een heel mooi land. De Italianen zingen hun volkslied voor de matchen met volle overgave, dat is mooi om te zien. Of dat ons als tegenstanders beïnvloedt? Neen." Van Gucht: "Vind je het jammer dat je niet in je beste vorm bent net nu Italië er aankomt?" Mertens: "Oh neen, het kan zo veranderen. Ik baal wel een beetje van de EK-wedstrijden die ik al speelde. Het had meer mogen zijn, daar ben ik eerlijk in. Maar het leuke is dat dit een ploegsport is, het belangrijkste is dat de ploeg wint."

Mertens: "Antonio! Mijn vaste taxi-chauffeur in Napels! Hij is familie geworden, een geweldige kerel. Het is leuk om zijn stem nog eens te horen." Van Gucht: "Waar kun je in Napels de beste pizza eten?" "Mertens: "Goh, er zijn heel veel plaatsen. Ga best eens naar de Instagram-account van Kat. Daar vind je de beste adresjes van de stad."

