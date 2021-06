"Dit is niet onze laatste kans, maar het is wel een kans die we moeten grijpen"

Persoonlijk was het nog geen geweldig EK voor Mertens. Hij verloor na het tweede groepsduel tegen Denemarken (1-2 zege) zijn basisplaats.

"Het kan beter. Maar voetbal is een ploegsport en we zitten nog altijd in het toernooi. Ik ben altijd de eerste om te zeggen: nu moet ik spelen of nu moet ik misschien eens op de bank zitten. Zo lang we maar winnen. Maar hopelijk kan ik persoonlijk mijn waarde nog eens tonen."

Zal Mertens tegen Italië spelen? Hij is een potentiële vervanger van Kevin De Bruyne. Kan hij dezelfde impact op het spel hebben? "Oei. I wish (lacht). Neen, ik doe mijn best. Als het zo ver is, zal ik ervoor zorgen dat ik klaar ben."