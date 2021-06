Tielemans: "Familie zien gaf een boost" - Mertens: "Dat is privé"

"Spelers die dat wilden, hebben de kans gekregen om voor de match tegen Portugal hun familie te zien. Een deel heeft dat gevraagd, een ander deel niet", reageerde Rode Duivels-woordvoerder Stefan Van Loock vanmiddag op een artikel in de Franse krant L'Equipe.

Welke spelers hun familie zagen, is niet duidelijk. Meer info wordt niet vrijgegeven. Ook Dries Mertens en Youri Tielemans, vandaag aangewezen om in het nationale oefencentrum de vragen van de pers te beantwoorden, wilden niet al te diep op de kwestie ingaan.

Tielemans zei het meeste: "De medische staf had een plan uitgedokterd en dat waarderen we enorm. Alles is veilig verlopen. Dat is het enige dat ik erover ga zeggen."



"Of het een boost gaf om onze families te zien? Zeker, ja. Familie is heel belangrijk. Maar nogmaals: dat is het enige dat ik erover zeg."

Dries Mertens wilde zelfs zo ver niet gaan. "Dat is privé. Daar kan ik niks over zeggen. Mijn excuses."