Statistieken leren: winnen van Italië, dat doet België met Vermaelen in de basis

Weinig succes tegen Italië

Tot dusver waren de Italianen vier keer (duidelijk) beter dan hun tegenstander op dit EK, maar we moeten al terug naar het WK van 1990 in eigen land voor een reeks van vijf opeenvolgende gewonnen wedstrijden op een groot toernooi. Goed nieuws dus voor de Rode Duivels!

Tot dusver het slechte nieuws. Beter voor onze landgenoten is het feit dat Italië er nog nooit in geslaagd is vijf duels na mekaar te winnen op een EK.

De Rode Duivels en de Squadra Azzurra speelden in het verleden 22 keer tegen mekaar. Vier keer wonnen de Belgen, veertien keer trokken de Italianen aan het langste eind. Op een groot toernooi keken de twee teams mekaar al vier keer in de ogen, nooit waren de Duivels de beste.

Cruciaal voor winstkansen: Vermaelen moet spelen

Of Kevin De Bruyne en Eden Hazard op tijd fit zijn voor de wedstrijd tegen Italië is nog maar de vraag. In de frontlinie zijn er voorlopig onzekerheden, maar dat kan niet gezegd worden van de verdediging.

De Rode Duivels hielden op het EK drie van de vier keer de nul. De zeer ervaren driemansdefensie van België staat dus als een huis, vanuit het centrum geleid door Thomas Vermaelen.

Tegen Rusland en Denemarken mocht de 35-jarige routinier kort invallen, daarna stond Vermaelen twee keer in de basis, tegen Finland en Portugal.

Als we naar de geschiedenis kijken, valt meteen op dat het voor Roberto Martinez een "no brainer" moet zijn om altijd met een fitte Vermaelen aan een wedstrijd te beginnen.

Sinds de start van het WK 2018 in Rusland wonnen de Rode Duivels alle 10 hun wedstrijden met Vermaelen in de basis, zonder hem wist België in 7 van de 30 duels niet te winnen. De laatste wedstrijd die België met Vermaelen in de basis verloor was op het EK 2016 tegen... Italië.