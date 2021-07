06:40

06 uur 40. Florenzi hervat. Italië is vrijdag de tegenstander van België in de tweede kwartfinale. De Italianen hebben Alessandro Florenzi opnieuw mogen begroeten op de groepstraining. De 30-jarige rechtsachter, afgelopen seizoen door Roma uitgeleend aan PSG, liep in de openingswedstrijd tegen Turkije (3-0) een kuitblessure op en kwam daarna niet meer in actie. Met Florenzi erbij is Italië op volle sterkte om vrijdagavond in München de Rode Duivels partij te geven. .