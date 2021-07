Zwitserland neemt superfan die viraal ging tegen Frankrijk mee naar Sint-Petersburg

De Zwitserse luchtvaartmaatschappij besloot een ticket te boeken zodat Loutenbach zijn nationale team ook in Sint-Petersburg kan aanmoedigen tegen Spanje.

De emoties van Loutenbach gingen viraal en daar speelden intussen al enkele bedrijven op in. Zo zal de Zwitser bij aankomst in Sint-Petersburg een blikje RedBull in zijn hand hebben.

De Zwitserse toeristische dienst bood Loutenbach ook al een vakantie aan na afloop van het EK. De regering denkt er dan weer aan om hem in te zetten in hun vaccinatiecampagne.