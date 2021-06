EK kort: Löw is niet geïnteresseerd in job als Nederlandse bondscoach

16:30 16 uur 30. Tsjechen spelen handbal op training. Tsjechen spelen handbal op training

Russische bondscoach zit op de wip. De Russische voetbalbond heeft zijn evaluatie van bondscoach Stanislav Tsjertsjesov na het tegenvallende EK klaar. Volgens de bond voldeed zijn werk niet. Tsjertsjesov is al op de hoogte. Hij gaat akkoord met de conclusies. In een inleidende toespraak had hij zelf ook al aangegeven niet tevreden te zijn over de prestaties van de Russische nationale ploeg. De kans lijkt klein dat Tsjertsjesov zijn werk zal voortzetten. Rusland raakte niet door de groepsfase. Na een 0-3-nederlaag op de openingsspeeldag tegen de Rode Duivels werd nog wel gewonnen van Finland (1-0), maar ook opnieuw verloren van Denemarken (4-1). Drie punten volstonden niet om door te stoten.



Löw niet geïnteresseerd in Nederlandse job. De Nederlandse voetbalbond hoeft Joachim Löw niet te bellen. De Duitse bondscoach stopt bij de Mannschaft, maar heeft geen interesse in de vacature bij Oranje. Löw werd genoemd als een van de mogelijke kandidaten om Frank de Boer op te volgen. "Nee, daar ben ik op dit moment zeker niet in geïnteresseerd", zegt Löw. "Nederland heeft veel goede trainers die het voetbal goed kennen. Het Nederlands elftal heeft zich goed ontwikkeld, maar is helaas een beetje vroeg uit het toernooi verdwenen." De 61-jarige Löw vertrekt na 17 jaar dienstverband bij de Duitse bond. Hij begon in 2004 als assistent van bondscoach Jürgen Klinsmann en schoof na de 3e plek op het WK van 2006 in eigen land door naar de hoogste functie. Onder leiding van Löw veroverde Duitsland in 2014 de wereldtitel. Als titelverdediger strandde de Mannschaft 4 jaar later op het WK in Rusland in de groepsfase. Op het EK, het afscheidstoernooi van Löw, werden de Duitsers dinsdag in de 1/8e finales op Wembley uitgeschakeld door Engeland (2-0).



EK is voorbij voor Besedin na horrortackle. Artem Besedin zal op dit EK voetbal niet meer in actie komen. De Oekraiënse aanvaller heeft schade opgelopen aan verschillende beenspieren. Een kruisbandletsel is ook niet uitgesloten. Besedin werd gisteren in de 1/8e finale tegen Zweden hard geraakt door verdediger Marcus Danielson. Vast staat dat Besedin, spits van Dinamo Kiev, lange tijd moet revalideren.



Engelse fans in quarantaine. Engelse fans die van plan zijn om zaterdag in Rome de kwartfinale Engeland-Oekraïne bij te wonen, moeten bij hun aankomst in de Italiaanse hoofdstad eerst vijf dagen in quarantaine. Iedereen die Italië binnenkomt vanuit Groot-Brittannië moet ook een coronatest ondergaan. In Italië heerst bezorgdheid om de deltavariant van het coronavirus, die in Groot-Brittannië voor veel besmettingen zorgt. Engeland zal zaterdag zijn eerste en enige EK-duel buiten Londen afwerken. Bij een Engelse overwinning in Rome spelen de Engelsen hun halve finale en finale opnieuw op Wembley.



