Witsel is klaar voor kraker: "We hebben meer individueel talent dan Italië"

"Ik heb 5 maanden bijzonder hard gewerkt om te staan waar ik nu sta en dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Het was in elk geval niet simpel. Of het een mirakel is? Dat weet ik niet, een comeback maken op een EK zorgt sowieso voor meer belangstelling."

Witsel kan na de zware blessure die hij in januari opliep al zijn 4e wedstrijd op dit EK spelen. Hij voelt zich in elk geval goed: "Het is al pittig geweest. Ik voelde de inspanningen na Portugal zeker, maar ik ben klaar om het beste van mezelf te geven tegen Italië."

Dan heeft Witsel het uiteraard ook over Eden Hazard en Kevin De Bruyne: "Ze voelen zich al een stuk beter en dat is positief. De coach zal een beslissing moeten nemen, we zullen morgen zien of ze kunnen spelen."

"Met Jorginho en Verratti hebben ze 2 uitstekende spelmakers. Als we hen uit de wedstrijd kunnen houden dan zijn we in elk geval op de goede weg. Makkelijk zal het uiteraard niet worden. Italië is sterk, maar toch heb ik het gevoel dat wij meer individueel talent hebben."

"De Italianen hebben indruk op mij gemaakt in de voorbije wedstrijden", opende Axel Witsel de traditionele persconferentie daags voor de wedstrijd. "Het zal een strijd worden op het middenveld die we moeten proberen te winnen. We zijn er in elk geval klaar voor."

"Beter doen dan op het WK in Rusland"

Er waren al kansen op het EK in 2016 en op het WK in 2018, winnen de Rode Duivels nu een groot toernooi? "Op het WK hebben we al goed goed gedaan. We hebben een uitstekende generatie, we gaan er alles aan doen om een betere prestatie te leveren dan in Rusland."

"Ik denk niet dat het onze laatste kans is. Op het WK in Qatar zullen we zeker ook nog onze kansen kunnen verdedigen. We hebben in elk geval de ervaring om nu te oogsten, maar dan moeten we eerst wel voorbij Italië."