UCI ziet voorlopig geen graten in WK wielrennen in Rwanda: "Er zijn geen plannen om het te verplaatsen"

vr 31 januari 2025 15:01

De Internationale Wielerunie UCI ziet voorlopig geen redenen om het komende WK wielrennen in Rwanda te verplaatsen, zo meldt het vrijdag in communiqué. Er rijzen de laatste tijd almaar meer vragen over dat WK en de veiligheid ter plaatse. Rwanda is immers betrokken in het conflict in Oost-Congo, waar het de M23-rebellengroep actief steunt.

Er woeden al maanden hevige gevechten in Oost-Congo. Eerder deze week viel de miljoenenstad Goma nog ten prooi aan de rebellengroep M23, die openlijk gesteund wordt door buurland Rwanda. De reden daarvoor is een regionale machtsstrijd, met ook de grote rijkdom aan lokale grondstoffen als inzet. Door die positie van Rwanda rijzen er steeds meer vragen over het WK wielrennen, dat in september in het land georganiseerd wordt. Niet alleen worden er almaar meer morele vraagtekens geplaatst bij dat WK, ook qua veiligheid heerst er onduidelijkheid. De Internationale Wielerunie UCI kwam vrijdag voor het eerst met een reactie naar buiten over de toestand in Rwanda. "De UCI monitort de situatie in Oost-Congo en de mogelijke impact op het WK wielrennen van nabij", klinkt het.

Het aanhoudende conflict beperkt zich voorlopig tot de Democratische Republiek Congo. Rwanda blijft volledig veilig voor toerisme en zaken. UCI