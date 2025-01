Moet Rwanda, 'sponsor' van de oorlog in Congo, het WK wielrennen verliezen? "Vanaf wanneer zeg je: nu is het genoeg?"

Het conflict in Oost-Congo nam de voorbije dagen hand over hand toe. Rebellenleger M23 krijgt openlijk de steun van buurland Rwanda en dus dringt de vraag zich steeds meer op of we in dat land eind september nog wel een WK wielrennen kunnen organiseren. Gert Van Goolen kwam in De Afspraak uitleggen waarom hij met Golazo de plaatselijke organisatie blijft helpen.

Oost-Congo werd de voorbije dagen overspoeld door de rebellen van M23, dankzij de hulp van het Rwanda van Paul Kagame. Intussen heeft Rwanda zelf ook militairen naar het gebied gestuurd, in de hoop een nog groter graantje mee te pikken van de lucratieve grondstoffen die er dagelijks naar boven gehaald worden.



Datzelfde Rwanda zal over 8 maanden de voltallige wielerwereld ontvangen voor een WK dat - zoals alles in het land - de goedkeurende stempel van Kagame heeft meegekregen.



Ook België helpt mee aan die organisatie. Golazo heeft al vele jaren ervaring met het organiseren van (sport)evenementen in Afrika, voornamelijk in Kenia. Vinden zij het nog altijd opportuun om hun medewerking te verlenen aan dit WK?



"Het kan geen kwaad om deze discussie op gang te brengen", zegt Gert Van Goolen van Golazo in De Afspraak. "Alleen zijn wij in dit verhaal een onderaannemer van de lokale wielerfederatie."

"Bovenal is het WK nog altijd een organisatie van de (Internationale Wielerunie) UCI. Zij houden de situatie in Rwanda van dichtbij in de gaten en wij leggen ons oor bij hen te luisteren."