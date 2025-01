Geen junioren én beloften: Nederland trekt "op dit moment" alleen met profs naar WK in Rwanda

De Nederlandse wielerbond KNWU volgt die gedachtegang. De KNWU legt in een persbericht uit dat "het talentenprogramma zich in 2025 noodgedwongen volledig zal richten op de juniorecategorie".

"We hebben op dit moment simpelweg niet de middelen om het voorbereidingstraject in te vullen met de kwaliteit waar we voor staan."

"In navolging van landen als Denemarken en België heeft de KNWU vooralsnog besloten geen junioren op te nemen in de selectie die afreist naar het WK."

Onze redactie contacteerde Belgian Cycling, maar volgens de Belgische wielerbond is er nog geen beslissing gevallen over de eventuele pasbeurt voor de Belgische junioren en/of beloften. "Dat Nederland ons land vermeldt in het communiqué, is volledig voor hun rekening", klinkt het.

Voormalig technisch directeur Frederik Broché zei over een mogelijke afgeslankte delegatie in oktober nog bij Sporza: "Wij moeten de harde keuzes nog maken, maar we maken die liever niet. Want als wielerland vinden we dat we de plicht en de verantwoordelijkheid hebben om de wielersport internationaal uit te dragen."