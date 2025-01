Twee zeges en de Black Devils maken ultieme droom waar: "WK rugby is de heilige graal"

De komende maanden zijn wellicht de belangrijkste maanden in de Belgische rugbygeschiedenis. Op het EK kunnen de Black Devils voor de eerste keer plaatsen voor het WK rugby: 2x winnen in de groepsfase en het WK is een feit.

Het WK rugby is uitgebreid van 20 naar 24 ploegen en dus mag België dromen van een eerste deelname aan het WK, dat van 1 oktober tot 13 november 2027 plaatsvindt in Australië.

"Elke dag wanneer ik wakker word, om vijf uur 's ochtends, is het het eerste waar ik aan denk: het WK rugby in 2027." Olivier Sotteau, de manager van de Black Devils , maakte begin november duidelijk wat het doel is van de Belgische rugbymannen.

De 8 deelnemende landen komen uit in 2 groepen van 4 teams, waarvan de top 2 doorstoot naar de halve finales én zeker zijn van een WK-ticket. De andere landen strijden nog om plaats 5, die recht heeft op het laatste WK-kwalificatietoernooi in november 2025.



Het Belgische team van coach Laurent Dossat is ingedeeld in groep B met Portugal (WR-16), Roemenië (WR-20) en Duitsland (WR-31). Het Belgische doel is duidelijk: 2 keer winnen en het WK-ticket is zo goed als binnen. Een stunt zaterdag bij topfavoriet Portugal lijkt de moeilijkste klus.



"Het WK is de heilige graal", weet speler Basile Van Parys . "Het is het summum voor een rugbyspeler. En het is nu realistischer dan ooit tevoren voor ons, omdat er meer landen aan mogen deelnemen."