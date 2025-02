Geen rechtstreeks WK-ticket: Black Devils gaan kopje-onder na felle tweede helft van Roemenen

Niet de o zo belangrijke zege voor de Belgische rugbymannen. Tegen Roemenië kon het zijn kansen gaaf houden op een WK-ticket, maar het waren de bezoekers die een oplawaai uitdeelden in de tweede helft. Zo slikten de Black Devils hun tweede nederlaag op het Europe Championship met 14-31 en is het rechtstreekse ticket gaan vliegen.

De opdracht was duidelijk voor de Black Devils in hun resterende groepsmatchen van het Europe Championship. Met Roemenië kregen ze in eigen (vol) huis een fysiek stevige tegenstander voorgeschoteld.

Een eerste tik om te verwerken. Al bleek de oplawaai nog te moeten komen.

In een sterke start van de tweede periode walsten de Roemenen even over onze landgenoten. Dat hebben die laatste vooral aan eigen fouten te wijten. Een slordige pass leidde de try van de beslissing op. Het scorebord? Dat toonde een pijnlijke 7-28.



Roemenië voelde op dat moment dat de zege op zak was. Het ging uitbundig vieren bij eigen reservespelers, wat niet gesmaakt werd bij de Devils. Even gingen de poppen aan het dansen, maar dan volgde weer bittere ernst. Alles voor een straffe comeback.



Al kwam die er niet. Een felbevochten try - die pas na een review toegekend werd - was het laatste wapenfeit van de Belgen. Zij verloren de partij met duidelijke 14-31-cijfers.



Zo is het rechtstreekse ticket voor het WK gaan vliegen. Als de Black Devils hun laatste groepswedstrijd (tegen Duitsland zondag, red.) winnen en alles meezit in de overige matchen, rest er een kans(je) op de grote droom via een kwalificatietoernooi later dit jaar.