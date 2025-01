Stukje Belgische basketbalgeschiedenis: Toumani Camara mag schitteren als Rising Star op All-Star Weekend

Na zijn geweldige debuutjaar in de NBA bij de Portland Trail Blazers, is Toumani Camara in zijn tweede jaar opnieuw reuzenstappen aan het zetten. Onze landgenoot groeide bij Portland uit tot onmisbare pion en maakt naam als een van de meest verbeten verdedigers in de hele NBA.

Die topprestaties ziet Camara nu beloond met een eerste persoonlijke onderscheiding: hij zal binnen twee weken mogen aantreden in het All-Star Weekend. Niet als All Star - dat is nog wat vroeg -, wel als Rising Star.

Die Rising Stars worden gekozen door de assistent-coaches in de NBA. Enkel spelers in hun eerste jaar (rookies), hun tweede jaar (sophomores) en spelers uit de G-League, de opleidingsliga van de NBA, kunnen geselecteerd worden.

Camara had aanvankelijk de selectie van 11 sophomores niet gehaald, maar omdat enkele spelers geblesseerd zijn, wordt hij als eerste Belg ooit nu toch opgevist. Het veld op 14 februari delen met Victor Wembanyama zit er evenwel niet in, de Franse vedette is een échte All Star.