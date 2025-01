Toumani Camara bezorgt Orlando-aanvaller opnieuw nachtmerries: "We weten echt niet waar zijn limieten liggen"

vr 31 januari 2025 09:09

Toumani Camara blijft indruk maken in de NBA met zijn defensieve acties. Orlando-aanvaller Paolo Banchero botste opnieuw op een stevig blok van de De Belgische basketbalspeler. Portland won de confrontatie met duidelijke cijfers: 119-90. "We weten niet wat Toumani zijn plafond is", sprak coach Chauncey Billups met lof.

Het gaat Portland momenteel voor de wind in de NBA. Het team van Toumani Camara boekte tegen Orlando zijn zesde zege in zeven wedstrijden. Onze landgenoot had opnieuw een mooi aandeel in de overwinning van de Trail Blazers. In 35 minuten was hij goed voor 7 punten, 5 rebounds en 2 assists, maar Camara blonk vooral uit met zijn defensieve acties. Net als in de vorige confrontatie kreeg Orlando-forward Paolo Banchero een punthoofd van de Belgische speler. Het blok van Camara op de aanvaller van 2,08 meter gaat de wereld rond. Voor de tweede keer deze week staat hij op 2 in de dagelijkse highlights van de NBA.

Coach: "We weten niet wat Toumani zijn plafond is"

Coach Chauncey Billups was opnieuw in zijn nopjes over de prestatie van Toumani Camara. In de tweede helft probeerde Orlando de Belg zo veel mogelijk te vermijden. "Ik heb hem overal gebruikt vandaag, zowel op Paolo Banchero als op Franz Wagner", legde Billups uit. Volgens de voormalige spelverdeler heeft Camara nog flink wat groeimarge, vooral op defensief vlak. "We weten niet wat Toumani zijn plafond is. Hij wil écht de beste ter wereld zijn."

We weten echt niet waar zijn limieten liggen. En dat zullen we misschien ook niet te weten komen, want hij zal progressie blijven maken. Chauncey Billups

"Hij is de nummer 1 in de NBA qua "charges" (een defensieve actie waarbij de verdediger een aanvallende fout probeert uit te lokken, red). Daar is hij echt de allerbeste in." "We weten echt niet waar zijn limieten liggen. En dat zullen we misschien ook niet te weten komen, want hij zal progressie blijven maken", herhaalde Billups. "Die twee blockshots op Banchero? De zaal ontplofte. Het was echt ongelooflijk. Dat levert ons eigenlijk 4 punten op", berekende de coach. "En het geeft ons een geweldige boost qua energie. Het moedigt iedereen aan om ook zo hard te spelen. Doe je dat niet, dan val je uit de toon."

NBA-uitslagen donderdagnacht