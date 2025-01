Internationale schaatsbond in rouw na vliegtuigcrash in VS: wellicht 2 voormalige wereldkampioenen aan boord

do 30 januari 2025 15:21

Bij de vliegtuigcrash in Washington zijn wellicht ook enkele (voormalige) kunstschaatsers om het leven gekomen. De Internationale schaatsbond ISU reageert "geschokt" in een mededeling. "Ons hart is gebroken."

Volgens verschillende mediakanalen in de Verenigde Staten en Rusland waren er verschillende (voormalige) kunstschaatsers aan boord van de American Airlines-vlucht die vannacht vlak voor de landing in Washington botste met een legerhelikopter. Russische persagentschappen weten dat onder meer Jevgenia Sjisjkova (52) en Vadim Naumov (55) in het vliegtuig zaten. Het Russische duo nam in 1992 en 1994 deel aan de Winterspelen en kroonde zich in 1994 tot wereldkampioen. Ze gingen na hun schaatsloopbaan in de VS aan de slag als coach, eerst in Connecticut en sinds 2017 in Boston. Hun zoon Maxim behaalde de Amerikaanse juniorentitel in 2020 en was pas nog 4e geworden bij de Amerikaanse kampioenschappen voor senioren. Volgens persagentschappen TASS en Ria Novosti was ook de voormalige kunstschaatsster Inna Voljanskaja aan boord. Amerikaanse media melden dat er ook Amerikaanse kunstschaatsers in het vliegtuig zaten.

Onze gedachten gaan uit naar iedereen die door deze tragedie is getroffen. Internationale schaatsbond ISU