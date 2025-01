Onze analisten voorspellen of Club doorstoot in de Champions League: "Vreemd mochten álle modellen fout zijn"

Manchester City - Club Brugge: 3-1

"We mogen ons niet verkijken op de match tegen PSG. Hoe goed Club het ook gedaan heeft, er is nog een groot verschil in kwaliteit en klasse. PSG kon een intensiteit en tempo ontwikkelen waar Club niet aan kan. En City is toch aan de betere hand."

Stuttgart - PSG: 1-3

"PSG zal willen winnen, omdat het niet oninteressant is om een sprong te maken in de top 24. In principe geeft dat een voordeel in de tussenronde, maar ook in het vervolg. Stuttgart was dan weer formidabel bij Real Madrid, maar de laatste tijd is het heel wat minder."

Juventus - Benfica: 2-0

"Juventus haalt het, omdat Benfica een klap om de oren kreeg van Barcelona vorige week. Dat was bijna comedy capers. Benfica verloor ook 3 van zijn 4 afgelopen wedstrijden. Het zit er ongelofelijk scheef."

Sporting CP - Bologna: 2-0

"Bologna is al uitgeschakeld en zal niet bijster gemotiveerd meer zijn. Bij Sporting lijkt de 3e trainer de goede. Het is stilaan op kruissnelheid."

Dinamo Zagreb - AC Milan: 0-1

"Zagreb is altijd een vervelende ploeg. Toch zal Milan het halen op kwaliteit."