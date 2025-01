Naast geschiedenis is dit straks de inzet voor Club: veel extra centen, maar ook droomnieuws voor Belgisch voetbal

De inzet is groot. Club Brugge krijgt straks een geweldige kans om in de top 24 van de vernieuwde Champions League te eindigen. Als dat lukt, wordt de recordpremie van blauw-zwart nog enkele miljoenen straffer. En mogelijk profiteert het volledige Belgische voetbal op termijn mee.

Hun drie zeges leverden elk 2,1 miljoen of samen 6,3 miljoen op, en twee draws voegden daar elk nog eens 700.000 of 1,4 miljoen samen aan toe.

Als startpremie aan de League Phase ontving Club 18,62 miljoen euro plus nog eens een geschatte som van 18,4 miljoen uit de "value pillar", een premie op basis van prestaties uit het verleden en de pot met tv-gelden.

Straks komt daar sowieso nog een extra premie bij gekoppeld aan de eindstand in de League Phase. Zonder mirakels in Zagreb eindigt blauw-zwart minimaal 25e - een plaats die goed is voor 3,3 miljoen euro. Per hogere plek komt daar nog eens 275.000 euro bij.

Maar wat komt daar er specifiek nog bij als Club straks in de top 24 weet te finishen? Wel, naast een sportief hoogtepunt mag Club Brugge ook een bonus van 1 miljoen euro bijschrijven.

Pas in de play-offs wordt de financiële inzet écht torenhoog. Want stel dat de Belgische kampioen zich in de tussenronde kan plaatsen voor de 1/8e finales dan mag het maar liefst 11 miljoen euro bijschrijven.



Daar kan je al eens een mooie transfer mee doen.