Nicky Hayen gaat vol voor punt tegen City en veegt vraagtekens van tafel: "Vanaken is weer 100%"

di 28 januari 2025 19:38

Hoogspanning in Manchester. Club Brugge speelt woensdagavond wellicht al zijn meest geanticipeerde wedstrijd van het seizoen. Met een rampscenario nog steeds op tafel, hoopt blauw-zwart toch nog op een stunt(je) tegen de in eer gekrenkte topploeg. "We komen voor een punt", vertelde Nicky Hayen strijdvaardig op de persconferentie.

Opvallend ontspannen presenteerde Nicky Hayen zich op de persconferentie voor de cruciale clash met Manchester City. Meteen pakte de trainer van Club Brugge ook uit met goed nieuws over kapitein en metronoom Hans Vanaken, die dit weekend nog ziek verstek moest laten gaan in de competitie. "Hij had een virale infectie met koorts, maar is nu weer 100%", klonk het. En zo is blauw-zwart op volle sterkte voor het cruciale duel, dat al een week lang de voorpagina's van alle sportkranten domineert: heeft Club nog een punt nodig om zich te kwalificeren voor de tussenronde? "Hoe ik deze periode zelf beleefd heb? Heel ontspannen, eigenlijk. We hebben het nog in eigen hand en moeten vooral niet op de rest rekenen. Dat is ook steeds de boodschap aan het team geweest: we kijken enkel naar onszelf."

We hebben ons deze campagne steeds zeer competitief getoond en met lef gespeeld, en dat zullen we ook nu weer doen. Nicky Hayen, trainer Club Brugge