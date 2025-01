Al betaalde 662.000 euro blijft overeind: Wout van Aert en Nick Nuyens zien uitspraak rond geschil bevestigd

In 2018 rommelde het tussen Wout van Aert en Sniper. Cycling, zijn ploeg waar Nick Nuyens ploegleider was.

De Belgische toprenner droomde van een overstap naar het grote Jumbo-Visma. Van Aert haalde een dringende reden aan om die transfer werkelijkheid te maken, maar Nuyens zag er contractbreuk in.

De voormalige werkgever eiste 1,1 miljoen euro van Van Aert én nog een extra vergoeding voor de geleden schade bij sponsors.

Het arbeidshof gaf Nuyens anno 2021 gelijk en legde een verbrekingsvergoeding van 662.041,31 euro op. Een bedrag dat toen overgemaakt werd. Al gingen beide partijen alsnog in beroep.

"Wout van Aert kennende gaan we het hier niet bij laten. Dit voelt onrechtvaardig aan. De kans is heel groot dat we naar Cassatie gaan", reageerde Walter Van Steenbrugge destijds op de uitspraak.