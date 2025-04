Straffe zilveren plak: Ilke Lagrou kaapt mét geblesseerde schouder 2e plek weg op EK gewichtheffen

Een onverhoopte medaille die kan tellen. Ilke Lagrou heeft vriend, vijand en misschien vooral zichzelf verrast met een zilveren medaille op het EK gewichtheffen. In de categorie tot 81 kg moest ze enkel de Moldavische thuisatlete Elena Erighina voor laten gaan. Straf, want onze landgenote moet nog onder het mes voor een schouderblessure.

Net als Nina Sterckx zilver op het EK gewichtheffen in de Moldavische hoofdstad Chisinau. Alleen is het gevoel helemaal anders voor Ilke Lagrou.

De Belgische is slechts 2,5 jaar actief in de sport. Voordien koos ze voor een carrière in het hamerslingeren. Maar na haar ommezwaai ging het snel: vorig jaar pakte ze al EK-brons in de snatch.

Dit jaar waren er meer twijfels bij Lagrou. Begin 2025 liep ze een scheur op in haar schouder. Toch wilde ze wachten tot na dit EK om onder het mes te gaan.

Dat bleek een gedurfde zet die opleverde. In de snatch kon ze 104 kg tillen en moest ze 4 atletes voor laten gaan. Tijdens de clean & jerk was ze de op één na sterkste met 134 kg, goed voor een totaal van 238 kg en een zilveren plak.

De Moldavische Elena Erighina pakte het goud in eigen land, de Poolse Weronika Zielinska mocht mee op het eindpodium.