Tinne Gilis bereikt kwartfinales van Tournament of Champions in New Yorks treinstation

Tinne Gilis is nog de enige overgebleven Gilis-zus in het Tournament of Champions na winst in de tweede ronde tegen de Welshe Tesni Murphy. Nele Gilis-Coll verloor tegen de Egyptische Amina Orfi.

Het Tournament of Champions is een met 219.000 dollar gedoteerd toernooi op de PSA World Tour squash. Het vindt plaats midden in het Grand Central van New York, een van de grootste en meest indrukwekkende treinstations ter wereld.



Tinne Gilis was niet onder de indruk van de omstandigheden en plaatste zich ten koste van Tesni Murphy voor de kwartfinales. Veel overschot had ze wel niet tegen het nummer 22 van de wereld. De match duurde 1 uur en 10 minuten, goed voor 5 sets.

Om door te stoten naar de halve finales zal Gilis de lokale favoriete Olivia Weaver moeten verslaan. Zij staat als nummer 4 één plaatsje hoger op de wereldranglijst.

Voor Nele Gilis-Coll zit het toernooi erop na een nederlaag tegen de Egyptische Amina Orfi, de nummer 7 van de wereld.