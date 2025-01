Thomas Detry trotseert als 15e de wind in Californië en rukt op naar plaats 10 in Fedex Cup

Op de slotdag moesten de golfers op de golfbaan van Torrey Pines, in de buurt van San Diego, afrekenen met een verraderlijke koude wind. Weinig spelers konden hun ronde afwerken onder par en daar was Thomas Detry ook bij.

Detry, die tijdens de eerste drie dagen ronden liep van 71 slagen, had voor zijn ultieme ronde 74 slagen nodig. Zo kwam de 32-jarige Belg meermaals in de problemen op de lange en veeleisende South Course.

Hij moest 3 bogeys op zijn scorekaart schrijven en kon daar slechts 1 birdie tegenover zetten. Met zijn ultieme ronde van 2 boven par, bracht de nummer 59 op de wereld golfranglijst zijn totaalscore op 287 slagen, 1 onder par.

Als 15e in de eindafrekening telde Detry zeven slagen meer dan de Amerikaan Harris English die met een ronde van 73 slagen zijn vijfde PGA Touroverwinning mocht vieren. In de Fedex Cup, de jaarlijkste stand op de Amerikaanse PGA Tour, is Detry nu 10e. Hij mocht ook een cheque van 132,731 dollar innen.