6,5 keer om de as: Japanse snowboarder schrijft geschiedenis op X Games met allereerste 2340

Dat Hiroto Ogiwara een supertalent is, was al een tijdje bekend. Op zijn 16e domineerde hij het juniorencircuit in het snowboard. Nu, op zijn 19e, stond hij voor het eerst tussen de grote jongens, op de X Games.



Op The Nines in Zwitserland liet Ogiwara al zien dat hij een trapje boven de rest staat, door als eerste een BS Quint Coke 2160 te landen.



In Aspen deed hij nog een stukje straffer: een 2340 mute grab ofwel een sprong waarbij hij 6,5 keer om zijn as roteert.



Voor de jury bestond er geen twijfel: dit kunststukje verdiende een gouden medaille. "Ik was nooit gelukkiger dan nu", zei een uitgelaten Ogiwara. "Ik had het gevoel dat ik elk grammetje energie in mijn lichaam moest gebruiken. Dit is het mooiste moment uit mijn leven."