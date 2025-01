Wout van Aert ontmoet Wout Van Aert: "Met zo'n naam móét je wel voor mij supporteren"

Drie maanden geleden kon je op Sporza lezen dat er sinds kort nóg een Wout van Aert in de wieleruitslagen te vinden is: de 15-jarige Wout Van Aert (mét hoofdletter V) uit Beerse.

"Ik dacht al: het zou de max zijn als ze jou naar mij hadden vernoemd. Maar dan was je papa helderziende geweest. En we wonen ook nog eens zo dicht bij elkaar. Ik wist niet dat er een Van Aert in de buurt woonde die ik niet kende."

"Ik denk het niet", zegt Wout Van Aert. "Jij was 15 jaar toen ik geboren ben, dus de meeste mensen kenden je nog niet. Het is dus puur toeval."

De "originele" Van Aert is superbenieuwd of zijn jongere naamgenoot ook effectief familie blijkt te zijn.

Van Aert heeft ook nog een goeie tip voor zijn 15 jaar jongere naamgenoot. "Op deze leeftijd moet je je vooral amuseren. Ga trainen als je goesting hebt, maar ga vooral niet trainen als je geen goesting hebt."

"Want ik kan je nu al vertellen: als je het later tot prof zou schoppen, dan zal je nog heel vaak tegen je zin moeten gaan trainen. Dat is de belangrijkste tip, de rest komt later wel."

Maar eerst nog supporteren voor Wout 'kleine v' van Aert in Maasmechelen. "Dat is wel een minpunt aan die naam", merkt de senior op. "Als je Wout Van Aert heet, kun je moeilijk voor iemand anders supporteren."

En misschien is de aanwezigheid van de jonge Wout wel een extra motivatie om Mathieu van der Poel het vuur aan de schenen te leggen. "Ik was al heel gemotiveerd, maar alle kleine beetjes helpen."