Rib van Van Der Poel was niet gekneusd, maar gebroken: "Nog altijd niet aan elkaar gegroeid"

Mathieu van der Poel was de voorbije weken de grote afwezige in de cross, maar in Maasmechelen maakt hij één week voor het WK toch zijn entree. Mét enkele vraagtekens.

Op 27 december kwam Mathieu van der Poel bij een schuiver in aanraking met een paaltje. Hierbij blesseerde hij zijn ribben. 'Gekneusde ribben' was toen officieel de diagnose. Maar voor de start in Maasmechelen stelt de wereldkampioen dit bij.

"Die rib is wel degelijk gebroken. Het is ook nog niet helemaal aan elkaar gegroeid. Het is onaangenaam rondfietsen, maar toch wel te doen."

"Dit is ook een test voor mij. Op de weg gaat het goed. Mijn conditie zelf is dan ook goed. Maar een cross geeft toch redelijk wat impact. Dit is dan ook een test voor mij/ De verkenning viel mee, dus hopelijk de wedstrijd straks ook."

Maasmechelen is een primeur voor Van der Poel. "Het is altijd leuk om een nieuwe omloop te ontdekken. Het ligt er modderig bij, maar dat maakt het leuk. Ik vind het een uitdagend parcours, weliswaar met veel stenen waarop je lek kunt rijden."

Net als Wout van Aert wuift ook Van der Poel het label van 'officieus WK' weg. "Voor mij is het echte WK volgende week. Daar hoop ik mijn beste conditie te hebben."

"Ik heb maar 5 crossen gereden tot nu, dus ik kan de 2 crossen van dit weekend nog wel gebruiken. Hopelijk ben ik daarmee top op het WK."