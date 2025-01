Parijs gaat helemaal uit zijn dak voor de Wembanyama-show: "MVP! MVP!"

Enkele dagen geleden pas 21 jaar geworden, maar nu al een echte wereldster: Victor Wembanyama krijgt bij de Parijse NBA-trip van de San Antonio Spurs (met de Indiana Pacers in een bijrol) alle ogen op hem gericht, maar hij gaat daar wonderwel mee om.



Wembanyama entertainde in de eerste van twee duels in Bercy het publiek zowel op als naast het veld. "Zijn hier geen fans van de Spurs?", vuurde hij de sowieso al vurige fans aan kort voor de opworp.



Een half jaar geleden verliet Wembanyama dezelfde zaal nog in tranen, na de nederlaag in de olympische finale tegen de VS. Nu verliet hij het parket terwijl vanuit de tribunes "MVP! MVP!" werd gescandeerd.



Over het hele seizoen bekeken wellicht iets te hyperbolisch, maar op basis van zijn match tegen de Pacers misschien wel verdiend.



Want Wembanyama haalde alle penselen uit zijn schilderdoos boven: 30 punten, dat zijn we gewoon en ook 11 rebounds en 5 blocks wekken weinig verbazing meer.



Daarnaast was de Franse lieveling ook nog eens goed voor 6 assists, maar ook tal van "wow"-momenten. Een driepunter vanaf het logo bijvoorbeeld. Of een pass naar zichzelf via het bord. Of een buzzer beater.



Bercy smulde ervan en bedankte Wembanyama bij zijn wissel 5 minuten voor tijd terecht met een staande ovatie. Zaterdag nog meer Wemby Waanzin in Parijs.