Kompany en Bayern krijgen les in efficiëntie van Feyenoord (3 schoten op doel, 3 goals): "Zij pakten hun momenten"

do 23 januari 2025 09:27

De voetballogica op zijn kop in Rotterdam gisteren. Even wat cijfers: Bayern had 80% balbezit, 30 doelpogingen, 6 schoten op doel, 13 corners, 736 passes. Feyenoord schoot 3 keer op doel, had 1 corner en kwam tot 192 passes. Maar toch wonnen de Nederlanders met 3-0. Bayern-coach Vincent Kompany reageerde sportief: "Ik denk dat Feyenoord de zege verdiende."

Efficiënter kan niet: Jimenez 2 keer voor de rust en Ueda op het eind maakten de kansen tussen de palen voor Feyenoord aan 100 procent af.



"We moeten eerlijk zijn", reageerde Vincent Kompany op de persconferentie achteraf: "Ik denk dat Feyenoord het verdiende. Niet omdat wij er niet voor vochten. We liepen veel en gaven alles, maar we voelden ook dat zij op bepaalde momenten gevaarlijk konden zijn. En die momenten benutten ze uitstekend."



Al kon onze landgenoot niet voorbij aan de cijfers: "We hadden heel veel kansen vandaag, ik dacht dat we toch 2 doelpunten hadden kunnen maken, misschien zelfs meer."



Bayern München had 9 grote kansen, onder meer Sane kopte op de paal. En thuisdoelman Bijlow had een begenadigde dag. "We hadden wellicht ook meer kunnen doen in de laatste 10 minuten", besefte de coach.



"Maar de momenten waarop Feyenoord speelde en scoorde, waren geen grote verrassing. Dat kon je tijdens de wedstrijd voelen."



"Het was individueel en collectief net niet genoeg. We zijn het gewoon om tegen zulke teams te spelen en vinden dikwijls een oplossing, maar vandaag was onze prestatie niet goed genoeg."



"Het enige wat in ons voordeel speelt, is dat we over 3 dagen alweer spelen. Dat is het beste: dat we meteen op het veld kunnen reageren."

