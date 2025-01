Alejandro Valverde wordt bondscoach van Spanje: "Ik kijk er enorm naar uit"

Het is bekend dat het wielerbeestje heel hardnekkig bijt bij Alejandro Valverde. Hij koerste tot zijn 40e en is ook nu nog altijd actief als gravelrijder. Met succes overigens.

Maar nu komt daar nog een extra bezigheid bij. Valverde tekent binnenkort een contract voor 4 jaar bij de Spaanse wielerbond. Hij hoopt dat met zijn activiteiten bij Movistar te kunnen combineren, zowel als ambassadeur als als gravelaar.

"Er ontbreken nog een paar punten en komma's, maar het is zo goed als in kannen en kruiken", zegt Valverde op het Salon voor Toerisme in Madrid.

"Ik ga het beste van mezelf geven. Ik kijk er enorm naar uit. Er zullen mensen zijn die het goed zullen vinden en er zullen er zijn die het slecht vinden."

Bij Spanje mag Valverde in ieder geval met een sterke generatie aan de slag gaan, met onder meer Juan Ayuso, Carlos Rodriguez, Enric Mas, Oier Lazkano en een opkomend talent als Pablo Torres.