Weer een Deen minder bij Anderlecht: Anders Dreyer verkast voor 5,5 miljoen naar San Diego in Amerika

De Deense enclave bij Anderlecht wordt opnieuw wat kleiner. Na de uitgaande transfer van Zanka Jorgensen, trekt nu ook Anders Dreyer de paars-witte deur achter zich dicht. Hij verkast naar San Diego FC in de Amerikaanse MLS. De Brusselaars ontvangen naar verluidt wel nog 5,5 miljoen voor Dreyer.

Dat de naam van Anders Dreyer zaterdagavond ontbrak in de selectie van Anderlecht voor het duel met KV Kortrijk, deed al vermoeden dat de Deen voor een nieuw avontuur zou kiezen.

De geruchtenmolen linkte hem de afgelopen weken bovendien meermaals aan een transfer naar Amerika. Dat is uiteindelijk ook effectief zijn bestemming geworden.

Anderlecht maakte vandaag bekend dat de winger zijn carrière verder zet bij San Diego FC. Hij tekende er een contract voor 3,5 jaar.

San Diego FC is een nieuw team in de MLS. Het trok met Hirving Lozano (ex-Napoli en PSV) en Marcus Ingvartsen (ex-Genk) wel al enkele interessante namen aan voor komend seizoen.

"Anders is een opwindende toevoeging aan onze frontlinie. Hij heeft bewezen dat hij overal in zijn carrière doelpunten kan scoren", zegt sportief directeur Tyler Heaps.

Ook Dreyer kan er binnenkort dus voor goals zorgen. Dit jaar zweeg zijn kanon opvallend vaak, maar afgelopen seizoen was hij een van de sleutelspelers van Anderlecht met liefst 19 goals en 9 assists. Enkel Kevin Denkey scoorde toen vaker in de Jupiler Pro League.

In totaal kwam de Deen aan 31 goals en 23 assists in 87 partijen voor de Brusselaars. Met die fraaie cijfers mag hij het nu dus gaan opnemen tegen Messi en co.