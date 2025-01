Sam Welsford snelt naar winst in aperitiefje op Tour Down Under, zware valpartij in laatste bocht

Het wielerseizoen kan nu echt beginnen! 3 dagen voor de Tour Down Under heeft Sam Welsford (Red Bull-Bora Hansgrohe) het opwarmertje naar zijn hand gezet. In een massasprint, ontsierd door een valpartij, bleef de snelle Australiër jonkies Henri Uhlig (Alpecin-Deceuninck) en Matty Brennan (Visma-Lease a Bike) de baas.

Caleb Ewan was in de voorbije 7 edities liefst 5 keer de primus in het criterium van Adelaide.



Maar de Australische sprintbom werd vorige week verwijderd van de website van zijn team Jayco-AlUla. Ewan was vandaag dan ook de grote afwezige.



Gelukkig hebben de Australiërs nog andere snelle benen in het peloton. Sam Welsford werd perfect gepiloteerd door zijn lead-out en maakte het karwei af.



De jonge Duitser Henri Uhlig strandde op een halve fietslengte, Arne Marit was de beste Belg op plek 11.



De massasprint werd wel wat ontregeld door een valpartij in de laatste bocht. Onze snelle landgenoot Simon Dehairs (Alpecin-Deceuninck) was een van de slachtoffers, maar bereikte nog de finish.