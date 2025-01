Wie wordt de nieuwe bondscoach? "Geen Belg", weet Peter Vandenbempt, die Courtois ziet terugkeren

"En er was ook een ruime bevraging en de conclusie luidde dat er geen draagvlak was voor een verdere samenwerking."

"Het een heeft niet per se te maken met het andere", legt Peter Vandenbempt uit. "Aan het ontslag van Tedesco is een grondige evaluatie voorafgegaan door technisch directeur Vincent Mannaert."

In de loop van volgende week zullen we weten wie de opvolger wordt van Tedesco, denk ik.

De zoektocht naar een nieuwe bondscoach draait op volle toeren bij de voetbalbond.

"Vincent Mannaert legt nu de laatste hand aan een shortlist met een aantal kandidaten. Belgen staan daar niet tussen", merkt Peter Vandenbempt op.

"Wanneer Mannaert die shortlist overmaakt aan de sportieve commissie, die samen met hem de knoop doorhakt, zal Mannaert één kandidaat met stip naar voren schuiven."

Verschillende namen vielen al: Mark van Bommel, Erik ten Hag, Karel Geraerts, ....

"Er zijn de voorbije dagen al een aantal namen geciteerd", pikt onze commentator in. "We zullen zien of het een van die namen wordt of toch iemand helemaal anders wordt."

