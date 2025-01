Einde verhaal voor KFC Diest: ondernemingsrechtbank spreekt faillissement uit

Het doek is gevallen over traditieclub KFC Diest. De Leuvense ondernemingsrechtbank heeft het faillissement van de voetbalploeg met het stamnummer 41 uitgesproken. Het volgt zo de bewindvoerders die ontdekten dat de ploeg met een schuldenberg van 365.000 euro kampt, waarvan 160.000 euro aan achterstallige lonen. Eerder haalde Voetbal Vlaanderen de ploeg al uit competitie na onbetaalde bondsbijdragen.

Aan alle faillissementsvoorwaarden is dus voldaan, de ondernemingsrechtbank stelde ook nog een curator aan.

"Gevolg is dat KFC Diest op duurzame wijze opgehouden heeft te betalen en dat het krediet geschokt is", beschrijft de rechtbank.

Dat vonden ze niet tegen 9 januari, toen er wel gesproken werd van een reddende engel die al met de stad Diest had gesproken.

De uitspraak komt er na twee zittingen van de ondernemingsrechtbank. Tijdens de eerste, op 2 januari, dwongen de bestuurders van de eerste provincialer nog een week uitstel af, in de hoop alsnog een overnemer of extra geld te vinden.

Diest vocht, te midden van financiële problemen en geruzie in de bestuurskamer, al een hele poos om zijn voortbestaan.

Vorige zomer na de degradatie uit de derde afdeling zag het ernaar uit dat de club, die ook bijna al haar jeugdspelers zag vertrekken, zou verdwijnen, maar uiteindelijk ging KFC toch van start in de Brabantse eerste provinciale.

Zonder succes: de ploeg van hoofdtrainer Danny Boffin sprokkelde amper een punt en mocht de voorbije weken geen wedstrijden meer afwerken van de voetbalbond.

De pijnlijke 5-0-nederlaag op 17 november in de derby in Averbode was het laatste wapenfeit van het ooit roemruchte stamnummer 41.