"Beetje zoals bij Ineos", Ethan Hayter looft Soudal-Quick Step, maar ziet ook 1 minder leuke gelijkenis met ex-team

do 23 januari 2025 08:51

Brits kampioen Ethan Hayter is een van de nieuwe namen op de loonlijst van Soudal-Quick Step. "Een verademing in vergelijking met Ineos", omschrijft Hayter het zelf. Maar er is één ding dat hem voorlopig wat minder gunstig stemt: het ontbreken van een grote ronde op zijn programma.

"Als je een wielerteam runt als een bedrijf, verliezen de renners en de staf hun passie. Dat was de voorbije jaren het geval bij Ineos. Koersen voelde meer en meer als een job aan."



Ethan Hayter (26) legt uit waarom het na 5 Ineos-jaren broodnodig was om andere lucht op te snuiven.



De Brit kwam 5 jaar geleden als een komeet binnen bij de profs met 16 zeges in zijn eerste 2 volwaardige profjaren. Maar de voorbije 2 jaar doofde zijn ster even snel uit.



"Om bij Ineos de selectie van een grote ronde te halen moest je ofwel een kopman of een knecht zijn. Ik zat daar wat tussenin. Daardoor viel ik telkens net uit de boot", geeft Hayter als een van de redenen aan voor zijn terugval.

Ineos veranderde soms mijn programma, waardoor ik een reeks mooie koersen miste. Ethan Hayter

"Bovendien veranderde de ploeg soms mijn programma, waardoor ik een reeks mooie koersen miste."



Hayter neemt vorig jaar als voorbeeld: "Ik was voorzien voor de Giro en zou met de Giro-groep een reeks (voorbereidings)koersen rijden zoals de Ronde van de Algarve en de Tirreno."



"Maar net voor mijn eerste koersdag verdween ik uit de Giro-groep. Daardoor miste ik ook de Algarve en de Tirreno en moest ik me tevredenstellen met de restjes."

Ethan Hayter won in 2021 en 2022 aan de lopende band bij Ineos Grenadiers.

Grote ronde

Zijn die zaken bij zijn nieuwe werkgever Soudal-Quick Step beter geregeld?



"De sfeer is in elk geval verfrissend (in vergelijking met Ineos). De stafleden zijn soms nóg enthousiaster dan de renners om op stage te gaan. Ik voel ook de passie en de historiek die dit team met zich meedraagt."



"Dat de ploeg op de persdag letterlijk zei dat ze me naar mijn beste niveau ooit willen tillen, is ook een verademing. De ploeg gelooft in mij en in zichzelf."



Tot nu toe enkel maar lof voor zijn nieuwe omgeving. Alleen over zijn voorlopige programma is Hayter nog niet 100 procent tevreden.



"Ik doe enkele klimklassiekers zoals de Brabantse Pijl en de Amstel Gold Race. Met de Ronde van Oman, Catalonië, het Baskenland en Romandië rijd ik rittenkoersen waar er voor mij enkele kansen liggen op ritwinst."



Een probleem zal ik het niet noemen, maar het is wel een beetje hetzelfde als bij Ineos. Ethan Hayter

Maar van een grote ronde is voorlopig nog geen spoor op zijn kalender.



"Een probleem zal ik het niet noemen, maar het is wel een beetje hetzelfde als bij Ineos."



"Ik dacht zelf misschien aan de Giro, maar daar zijn Landa en Magnier kopman. Ik zou hen graag helpen, maar voor de ploeg is het beter om me in te zetten in Catalonië, het Baskenland en Romandië."



In de Tour is er door superkopman Remco Evenepoel en Tim Merlier ook geen plekje beschikbaar. In de Vuelta zal Merlier misschien ook aan de start verschijnen.



"Maar ik zou er geen probleem mee hebben om samen met Tim de Vuelta te rijden. Ik denk niet dat er sprints zijn waarin we tegen elkaar moeten strijden."



"In de vlakke sprints zou ik een goeie lead-out zijn. In etappes waar sprinters gelost zijn, maak ik dan zelf weer kans."



Monumenten