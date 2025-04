Soudal Quick-Step bindt groeiende Paul Magnier langer aan zich vast: "Dit is meer dan een team"

kalender za 5 april 2025 11:07

Vroeg in het seizoen won Paul Magnier de 1e rit in de Ster van Bessèges na een sprint bergop.

Paul Magnier heeft een contractverlenging getekend bij Soudal Quick-Step. Het Franse goudhaantje blijft al zeker tot 2027 in Belgische loondienst. Dit seizoen viel de 20-jarige sprinter onder meer op met een tweede plaats in de Omloop Het Nieuwsblad. "We geloven dat hij een van de steunpilaren zal worden van het team", klinkt het bij CEO Jurgen Foré.

Sinds vorig seizoen is Paul Magnier aan de slag bij Soudal - Quick Step. Hij kreeg een contract van drie jaar en daar komt nu een jaartje bij. Een ritzege in de Ster van Besseges en dichte ereplaatsen in de Omloop Het Nieuwsblad en GP Samyn waren redenen genoeg voor het Belgische team om hem een contractverlenging tot 2027 aan te bieden. "Ik ben blij dat ik bij Soudal Quick-Step kan blijven", deelt Magnier mee. "Ik voel me hier goed en ik wil blijven verbeteren. Het was een makkelijke beslissing om bij te tekenen, want dit is meer dan een team." "Het is fijn dat iedereen hier zo vriendelijk is. Dat helpt voor de ploegsfeer, zowel in als naast de koers." Zijn mooiste successen behaalde Magnier vorig jaar al als neoprof. "Ik heb veel mooie herinneringen met het team, maar de beste is misschien wel de Tour of Britain, waar ik drie keer won."

Hij gebruikt zijn enthousiasme om constant te leren en alle wijsheid op te pikken. Jurgen Foré (CEO Soudal Quick-Step)

CEO Jurgen Foré is ook opgetogen. "Het is een mijlpaal voor ons om aan te kondigen dat Paul nog zeker twee jaar bij het team blijft. Volgens mij kan je het best evolueren door te investeren in jonge renners." "Paul is een van de allerbeste jonge renners van het moment. Zijn carrière is geweldig gestart en hij toont enthousiasme om te leren en om de wijsheid van de meer ervaren renners op te pikken." Foré heeft enkel maar mooie woorden voor een van zijn sterkhouders. "We geloven dat hij zal uitgroeien tot een van de steunpilaren van de toekomst van het team."

