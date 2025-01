Pep Guardiola laat emoties even de vrije loop en schudt spelers door elkaar: "Maar ik feliciteerde ze net"

wo 15 januari 2025 11:14

Inmiddels is de intense 'Pep-talk' al ingeburgerd, maar na de opdoffer tegen Brentford ging de coach van Manchester City nóg wat verder. Guardiola schudde na affluiten zijn verdediger en keeper door elkaar. Handgebaren en vreemde knuffels incluis. "Ik was net tevreden!", ontkent hij de kleine uitbarsting later op de persconferentie.

Je zal maar een speler onder Pep Guardiola zijn na een stevige opdoffer in het slot van een wedstrijd. Bij het laatste fluitsignaal wist zijn verdediging al dat de coach niet opgezet was met de late ommekeer in en tegen Brentford. Dan is een befaamde 'Pep-talk' nooit veraf. Dit keer moesten verdediger Josko Gvardiol en doelman Stefan Ortega incasseren. Niet alleen een felle, emotionele preek. Neen, ook tikjes op de borstkas, stevige knuffels tot zelfs korte schudbeurten. Een opwelling van de Spanjaard waarin hij even al zijn emoties kwijt moest na het zoveelste puntenverlies (2-2).

Ik feliciteerde Ortega net met hoe goed hij speelde. Alles zat goed. Pep Guardiola