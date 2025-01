Miserie duurt ook in 2025 voort voor Man City: Brentford snoept in absolute slotfase nog punten af

di 14 januari 2025 22:21

Brentford einde 2 - 2 herbekijk Manchester City 66' - Doelpunt - Phil Foden (0 - 1) 68' - Verv. Mathias Jensen door Kevin Schade 76' - Verv. Mateo Kovacic door Ilkay Gündogan 78' - Doelpunt - Phil Foden (0 - 2) 79' - Verv. Vitaly Janelt door Yegor Yarmolyuk 82' - Doelpunt - Yoane Wissa (1 - 2) 87' - Verv. Phil Foden door James McAtee 87' - Verv. Mads Roerslev door Rico Henry 90+2' - Doelpunt - Christian Nørgaard (2 - 2) Premier League - speeldag 21 - 14/01/25 - 20:31 Doelpunten time icon player homeTime homeIcon homePlayer score awayPlayer awayIcon awayTime goal door Phil Foden na 66', 0 - 1 66' Phil Foden 0 - 1 Phil Foden 66' goal door Phil Foden na 78', 0 - 2 78' Phil Foden 0 - 2 Phil Foden 78' goal door Yoane Wissa na 82', 1 - 2 82' Yoane Wissa 82' Yoane Wissa 1 - 2 goal door Christian Nørgaard na 90+2', 2 - 2 90+2' Christian Nørgaard 90+2' Christian Nørgaard 2 - 2

Neen, de miserie bij Manchester City is nog niet voorbij. De ploeg van Pep Guardiola verviel tegen Brentford in zijn oude zonden. In minuut 80 leken Kevin De Bruyne en co. nog op weg naar een gevleide 0-2-zege, maar na een zenuwslopend slot kroop de thuisploeg terug op gelijke hoogte. Geen 9 op 9, wel opnieuw een realitycheck voor City.

Manchester City staat dan toch weer met zijn voeten op de grond. De ploeg van Pep Guardiola leek zijn pechperiode achtergelaten te hebben in 2024, maar de wedstrijd tegen Brentford heeft toch weer oude demonen naar boven gebraccht. Tegen Brentford toonde het zeker in de beginfase wel weer flitsen van zijn bedwelmende balbezit, maar de wurgslag van weleer is en blijft toch stevig verveld. Vooral de nooddefensie had alle moeite van de wereld met de tegenprikken van het duo Wissa/Mbeumo.

De enige zekerheid in het spel van de Citizens: Kevin De Bruyne. Als een magneet eiste hij alle ballen - zeker over de middellijn - op. Soms als rustpunt, soms als deeltjesversneller.

Getuige: na 20 minuten pakte onze landgenoot nog eens uit met een van zijn gekende krulballen op de knikker van Erling Haaland, maar de spits kon het leer net niet naar doel knikken.

Sensatie in het slot

Verder blonken beide ploegen vooral uit in besluiteloosheid. Savinho raakte de paal, bij Haaland was het te vaak "net niet", maar ook Brentford legde in de tegenaanval de achilleshiel van City een paar keer bloot. Een kat-en-muisspelletje dat pas in de slotfase tot ontploffing zou komen. Rond minuut 65 leek de thuisploeg dan toch de ban te breken, maar buitenspel gooide roet in het eten voor Brentford. Extra pijnlijk: meteen na de afgekeurde goal ging het leer er aan de andere kant in. Op sublieme assist van De Bruyne prikte Foden het bevrijdende doelpunt binnen. En amper enkele minuten later deed het jeugdproduct dat kunstje nog eens over: 0-2.