Dankzij zijn topseizoen herleeft de keeperskwestie: heeft Matz Sels nummer 1 bij de Rode Duivels opgeëist?

Voor Matz Sels is het duidelijk dat de nationale nummer 1 worden op zijn lijstje staat. Maar die keuze is er een voor de (toekomstige) bondscoach.

De belangrijkste vraag in de afweging is: keert Courtois überhaupt nog terug bij de Duivels? Zolang Domenico Tedesco zijn stoeltje warmhoudt, lijkt die piste uitgesloten.

Dus richten onze kenners zich op de keuze tussen Sels en Casteels. Die eerste staat wekelijks in de spotlights, die laatste in de schaduw van de Saudi Premier League.

"Ik zou niet weten hoe Casteels het doet in Saudi-Arabië. Hij deed het zeker niet slecht bij de nationale ploeg, dus urgente redenen om te wisselen zijn er niet", steekt Boeckx van wal.

"Toch spreken Sels zijn prestaties in zijn voordeel, want heel de wereld ziet ze. Eender wie nu bondscoach is of wordt, zal Sels opmerken."